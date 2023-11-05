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شكاوى من انتهاء صلاحية بطاقات التأمين الصحي ضمن شبكة الأمان الاجتماعي

11/5/2023 3:12:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شكا منتفعون من التأمين الصحي ضمن شبكة الأمان الاجتماعي من عدم صدور قرارات بتجديد بطاقات التأمين وذلك بعد انتهاء العمل بها في 2023/11/1.
وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إنهم راجعوا المستشفيات والمراكز الصحية للحصول على العلاج أو إجراء العمليات أو حتى صرف الأدوية بيد أنهم لم يستفيدوا في ظل عدم صدور قرار جديد من وزير الصحة بشأن البطاقات.
وأضافوا أن التأمين الصحي ضمن شبكة الأمان الاجتماعي هو التأمين الوحيد لديهم وكان صدر قرار حكومي العام الماضي بالتجديد التلقائي للبطاقات حتى مطلع الشهر الحالي.
وحتى الآن لم تصدر أي قرارات جديدة من مجلس الوزراء أو وزارة الصحة بشأن تجديد بطاقات التأمين الصحي.
وكان قرر مجلس الوزراء تجديد بطاقات التأمين الصحي حتى 31 تشرين أول من عام 2022، إلا أن إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة خاطبت رئاسة الوزراء وتم اعتماد تجديدها حتى 1 تشرين الثاني من عام 2023.




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