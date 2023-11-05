صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وضواحيها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دوت ليل الأحد الاثنين، صفارات الإنذار في تل أبيب وضواحيها، بينما قالت كتائب القسام إنها قصفت تل أبيب بدفعة صواريخ ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.



وتوجه الإسعاف الإسرائيلي إلى مواقع في تل أبيب الكبرى إثر تقارير عن سقوط صاروخ.



وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صواريخ سقطت في تل أبيب ورمات غان وبيتح تيكفا.