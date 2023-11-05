صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وضواحيها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دوت ليل الأحد الاثنين، صفارات الإنذار في تل أبيب وضواحيها، بينما قالت كتائب القسام إنها قصفت تل أبيب بدفعة صواريخ ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.
وتوجه الإسعاف الإسرائيلي إلى مواقع في تل أبيب الكبرى إثر تقارير عن سقوط صاروخ.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صواريخ سقطت في تل أبيب ورمات غان وبيتح تيكفا.
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