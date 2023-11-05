المتحدث باسم الاحتلال يكشف عدد قتلاه الجنود والضباط لغاية الآن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن عدد القتلى من الجنود والضباط ارتفع إلى 347 منذ بدء معركة طوفان الاقصى.
وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في مؤتمر صحفي "نعمل على مدار الساعة للحصول على أي معلومة تخص الرهائن في غزة".
وتابع" قواتنا حاصرت مدينة غزة ووصلت إلى ساحل البحر في المنطقة الجنوبية هناك ونهاجم بقوة عظيمة الليلة ونوجه ضربة قوية على قطاع غزة"
ونوه أنهم هاجموا 2500 هدف منذ بدء الحملة البرية في غزة ويشن هجوما واسعا على غزة الآن.
وقال "حماس تستخدم المساعدات المقدمة للمستشفيات وتواصل استخدام السكان دروعا بشرية."
وختم "وسعنا العمليات الإنسانية في جنوب غزة بمساعدة مصر والولايات المتحدة والحصار المفروض حاليا على غزة مرحلة هامة من أجل تفكيك حماس."
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