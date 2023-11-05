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المتحدث باسم الاحتلال يكشف عدد قتلاه الجنود والضباط لغاية الآن

11/5/2023 3:12:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن عدد القتلى من الجنود والضباط ارتفع إلى 347 منذ بدء معركة طوفان الاقصى.


وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في مؤتمر صحفي "نعمل على مدار الساعة للحصول على أي معلومة تخص الرهائن في غزة".


وتابع" قواتنا حاصرت مدينة غزة ووصلت إلى ساحل البحر في المنطقة الجنوبية هناك ونهاجم بقوة عظيمة الليلة ونوجه ضربة قوية على قطاع غزة"


ونوه أنهم هاجموا 2500 هدف منذ بدء الحملة البرية في غزة ويشن هجوما واسعا على غزة الآن.


وقال "حماس تستخدم المساعدات المقدمة للمستشفيات وتواصل استخدام السكان دروعا بشرية."


وختم "وسعنا العمليات الإنسانية في جنوب غزة بمساعدة مصر والولايات المتحدة والحصار المفروض حاليا على غزة مرحلة هامة من أجل تفكيك حماس."


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