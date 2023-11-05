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بلينكن: نبذل جهودنا لضمان عدم توسع الصراع أبعد من غزة

11/5/2023 3:12:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة لا تريد أي مواجهة مع إيران لكن سنتخذ كل الإجراءات لحماية قواتنا والمواطنين الأميركيين.

وقال بلينكن في تصريحات اليوم الأحد، إننا نبذل جهودنا لضمان عدم توسع الصراع أبعد من غزة.

وأضاف أننا نبعث برسالة واضحة للغاية إلى من يهددون العسكريين الأميركيين مفادها ألا تفعلوا ذلك.


وأشار بلينكن إلى تحقق تقدم جيد في المباحثات المتعلقة بهدنة إنسانية في غزة.


وبيّن أن هناك خلاف بشأن التوصل لوقف كامل لإطلاق النار لكن الجميع يرحب بالهدنة الإنسانية.


ولفت إلى أن تدفق المساعدات إلى غزة بالوتيرة الحالية غير كاف.

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