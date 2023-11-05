بلينكن: نبذل جهودنا لضمان عدم توسع الصراع أبعد من غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة لا تريد أي مواجهة مع إيران لكن سنتخذ كل الإجراءات لحماية قواتنا والمواطنين الأميركيين.
وقال بلينكن في تصريحات اليوم الأحد، إننا نبذل جهودنا لضمان عدم توسع الصراع أبعد من غزة.
وأضاف أننا نبعث برسالة واضحة للغاية إلى من يهددون العسكريين الأميركيين مفادها ألا تفعلوا ذلك.
وأشار بلينكن إلى تحقق تقدم جيد في المباحثات المتعلقة بهدنة إنسانية في غزة.
وبيّن أن هناك خلاف بشأن التوصل لوقف كامل لإطلاق النار لكن الجميع يرحب بالهدنة الإنسانية.
ولفت إلى أن تدفق المساعدات إلى غزة بالوتيرة الحالية غير كاف.
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