تحليل بيانات يكشف حجم تفاعل وتأثير الأردنيين حول ما يحدث في غزة على مواقع التواصل - أنفوجراف

كما أظهر التحليل أن الجمهور الإسرائيلي تفاعل مع الموقف الأردني الرسمي من خلال 30 ألف حوار ومنشور وخبر على مواقع التواصل، فيما بلغت نسبة زيادة الحوار السلبي 89%، وذلك من خلال 12 ألف حساب على تويتر و2300 خبر منشور على 348 موقع إلكتروني إسرائيلي.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.