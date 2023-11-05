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تحليل بيانات يكشف حجم تفاعل وتأثير الأردنيين حول ما يحدث في غزة على مواقع التواصل - أنفوجراف

11/5/2023 3:12:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تحليل جديد للبيانات أن حجم تفاعل الأردنيين حول ما يحدث في قطاع غزة بلغ نحو 62 مليون على جميع المنصات الرقمية خلال الفترة 7 تشرين أول وحتى 2 تشرين الثاني الحالي.
وأظهر التحليل الذي أعدته شركة مكانة 360، واطلع عليه "الوكيل الإخباري"، أن حجم الحوارات بلغ 3.4 مليون، فيما بلغ عدد الأخبار والمقالات 71 ألفا.
والمنصات الرقمية التي جمعت منها البيانات هي (فيسبوك، انستغرام، تويتر، المواقع الإخبارية، المنتديات والمدونات).
كما بيّن التحليل أن الأردنيين ضاعفوا استخدامهم للغة الإنجليزية في الحوار والمحتوى الرقمي بشكل ملحوظ لإيصال صوتهم عالميا، حيث بلغ التفاعل باستخدام اللغة العربية ما نسبته 61.3% واللغة الإنجليزية نحو 36.7% ونحو 2% باللغات الأخرى.
وفي إحصائية لافتة فإن البيانات أظهرت أيضا أن 20.6% من حجم الرواية الأردنية الرسمية والشعبية وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، و5.8% إلى إسبانيا، و5.6% إلى اليابان، و5.3% إلى فرنسا، و5.1% إلى مصر، و16.2% إلى دول مختلفة حول العالم.

كما أظهر التحليل أن الجمهور الإسرائيلي تفاعل مع الموقف الأردني الرسمي من خلال 30 ألف حوار ومنشور وخبر على مواقع التواصل، فيما بلغت نسبة زيادة الحوار السلبي 89%، وذلك من خلال 12 ألف حساب على تويتر و2300 خبر منشور على 348 موقع إلكتروني إسرائيلي.






























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