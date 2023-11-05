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فيديو- صفارات الإنذار تدوي مجددا في كريات شمونة

11/5/2023 3:12:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر بأن صفارات الإنذار تدوي مجددا في مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية في الجليل الأعلى.


وقال المصادر إن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في الجليل الأعلى.


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