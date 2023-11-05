فيديو- صفارات الإنذار تدوي مجددا في كريات شمونة

فيديو- صفارات الإنذار تدوي مجددا في كريات شمونة
التاريخ
11/5/2023 3:12:31 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر بأن صفارات الإنذار تدوي مجددا في مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية في الجليل الأعلى.
وقال المصادر إن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في الجليل الأعلى.
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