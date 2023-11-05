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سقوط قذائف في مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية

11/5/2023 3:12:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سقطت قذائف في كريات شمونة شمالي إسرائيل.

وأطلقت صواريخ من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في الجليل الأعلى.

وكانت في وقت سابق من اليوم الأحد دوت صفارات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية في الجليل الأعلى.

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