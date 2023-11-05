سقوط قذائف في مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية

سقوط قذائف في مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية
التاريخ
11/5/2023 3:12:31 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سقطت قذائف في كريات شمونة شمالي إسرائيل.
وأطلقت صواريخ من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في الجليل الأعلى.
وكانت في وقت سابق من اليوم الأحد دوت صفارات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية في الجليل الأعلى.
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