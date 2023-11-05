مسيرة استفزازية للمستعمرين جنوب نابلس
التاريخ
11/5/2023 3:12:05 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/شارك عشرات المستعمرين، بحماية قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، في مسيرة استفزازية قرب بلدة قبلان جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين انطلقوا من مستعمرة "رحاليم" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس رافعين أعلام الاحتلال باتجاه مدخل بلدة قبلان، بحماية من جيش الاحتلال.
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