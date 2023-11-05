قوات الاحتلال تمنع المواطنين من قطف ثمار الزيتون في حوسان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN/منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين من قطف ثمار الزيتون في قرية حوسان غرب بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان جمال سباتين، بأن قوات الاحتلال منعت مواطنين من الوصول إلى أرضهم في منطقة "وادي الغويط" لقطف ثمار الزيتون، وهددوهم بعدم القدوم مرة أخرى وإلا فسيعرّضون حياتهم للخطر.
يشار إلى أن قوات الاحتلال منعت أمس مواطنين من مدينة بيت جالا غرب بيت لحم من الوصول إلى أرضهم في منطقة المخرور غربا لقطف الزيتون، علما أن مستعمرين سرقوا قبل أيام الزيتون في تلك المنطقة.
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