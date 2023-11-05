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قوات الاحتلال تمنع المواطنين من قطف ثمار الزيتون في حوسان

11/5/2023 3:12:04 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN/منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين من قطف ثمار الزيتون في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان جمال سباتين، بأن قوات الاحتلال منعت مواطنين من الوصول إلى أرضهم في منطقة "وادي الغويط" لقطف ثمار الزيتون، وهددوهم بعدم القدوم مرة أخرى وإلا فسيعرّضون حياتهم للخطر.

يشار إلى أن قوات الاحتلال منعت أمس مواطنين من مدينة بيت جالا غرب بيت لحم من الوصول إلى أرضهم في منطقة المخرور غربا لقطف الزيتون، علما أن مستعمرين سرقوا قبل أيام الزيتون في تلك المنطقة.

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