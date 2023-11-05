العسومي: حراك برلماني عربي لتوثيق جرائم الاحتلال والتوجه إلى الجنائية الدولية

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN/أعلن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، عن تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان العربي ومجلس النواب المصري لتوثيق جرائم الإبادة التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتحرك "باسم الشعب العربي" على كل المستويات الإقليمية والدولية.

وقال، إنه سيتم تقديم التقارير التوثيقية والأدلة على الجرائم غير الإنسانية، إلى الجهات المختصة، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، لإعمال شؤونها من محاسبة لمرتكبي هذه الجرائم، مؤكدا أن هذه اللجنة ستكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأحداث الراهنة وتوثيقها.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين البرلمان العربي ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري برئاسة النائب طارق رضوان، لبحث انتهاكات الاحتلال على قطاع غزة، باعتبارها تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان الدولية، وخرقاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

وقال العسومي: إن التعامل سيكون من خلال رؤية برلمانية عربية موحدة لمواجهة الاعتداءات الوحشية على المدنيين، والهجمات على المستشفيات والمدارس، والقصف المستمر الذي خلّف آلاف الشهداء أغلبيتهم من النساء والأطفال، معبرا عن استغرابه من الصمت الدولي وغياب الضمير الإنساني العالمي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن استعداده لزيارة معبر رفح، وكذلك زيارة المصابين والجرحى الفلسطينيين الذين دخلوا إلى مصر للعلاج، مثمنا في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأشقاء في فلسطين، ومؤكدا أن الشعب العربي يقدر الموقف الإنساني والسياسي للقيادة المصرية، ويقدر عالياً التحركات المحورية المتميزة في ظل المعايير الغربية المزدوجة.

من جانبه، قال النائب رضوان،

إننا نضع كل الإمكانيات البرلمانية لدعم البرلمان العربي في حراكه خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أننا في خندق واحد وندعم البرلمان العربي ليقود البرلمانات العربية للتحرك على المستويَين العربي والدولي، ومع الدول الغربية التي تدعم الكيان الصهيوني المحتل لوقف تلك المجازر الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، مشددا على أن هذه الجرائم تتطلب وقفة واحدة وتحركا بمظلة عربية واحدة، ويكون صوتاً ممثلاً للشعوب العربية وحاضراً بقوة.

وأشار إلى أنه سيقوم بإرسال كل الوثائق والأبحاث والتقارير التي أعدتها لجنة حقوق الإنسان وتلقتها من كل الجهات الحقوقية المصرية والعربية،بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي إلى البرلمان العربي لتوثيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن،مشدداً على أن مصر لن تحيد عن ثوابتها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية.