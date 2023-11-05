أبو سيف: شعبنا سيظل في مكانه.. لن يفنى ولن يهاجر

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/قال وزير الثقافة، عاطف أبو سيف، اليوم الأحد، في معرض تعليقه من غزة على تصريحات الوزير الإرهابي عميحاي إلياهو، حول إلقاء قنبلة نووية على غزة،إنه يعكس طبيعة الحكومة الإسرائيلية، وطبيعة سياسات دولة الاحتلال ورغبتها في إفناء الشعب الفلسطيني وإبادته بشكل كامل.

وأضاف أبو سيف، أن هذه

التصريحات تعكس التوجهات الحقيقية للحرب التي تشنها دولة الاحتلال على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، من أجل إفراغ الساحل الفلسطيني من كل سكانه وتهجيره إلى سيناء استكمالاً لمشروع النكبة، إذ كانت سياسات الاحتلال

قائمة بالأصل منذ عام 1948 على التطهير العرقي وعلى عملية الإبادة الجماعية بحق شعبنا، وهذا ما تدلل عليه ثقافة الاحتلال التي تقوم ليس فقط على سياسة نهب وسلب وقتل الإنسان وسرقة التراث الفلسطيني فحسب، وهذا ما يتضح في التصريحات الصادرة على من يُقال عنه وزيرًا للتراث

في حكومة الاحتلال.

وقال أبو سيف، إن هذا اللص الذي سرق تراثنا كما سرق أرضنا، وكل سياسة وزارته قائمة على سرقة تراثنا الثقافي المادي وغير المادي المتمثلة في مصادرة مقتنياتنا الأثرية، ومصادرة اللُقى التاريخية في هذه الحرب البربرية التي طالت أيضا المتاحف والمراكز الثقافية المختلفة، كما تم استهداف المؤسسات العاملة في القطاع الثقافي كمراكز الموسيقى والمكتبات العامة ودور النشر، وكذلك استهداف عدد من الفنانين والكتّاب والعاملين في الحقل الثقافي الذين استُشهدوا أو أصيبوا في هذه الحرب، بالتالي ما يصدر عمّا يسمى وزير التراث يكشف عن النوايا والرغبة الحقيقية في إبادة شعبنا في قطاع غزة، وهو الحلم ذاته الذي كان يحلم به أسلافه

كرابين الذي حلم بأن يصحو يوما من النوم وقد ابتلع غزة البحر.

وختم أبو سيف، أن شعبنا سيظل صامدًا في أرضه، فلا مكان لنا إلاّ فلسطين ولا مكان للفلسطينيين إلا بلادهم، وأن سياسات الاحتلال لن تفلح في تغيير هذه الحقيقة، ولن تفلح بإفراغ الأرض من أصحابها.