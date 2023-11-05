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أبو الغيط: تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن قصف غزة بقنبلة نووية تكرس العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني

11/5/2023 3:12:03 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN/قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بشأن قصف غزة بقنبلة نووية، تكرس حقيقة "النظرة العنصرية" للإسرائيليين تجاه الشعب الفلسطيني.

وأضاف أبو الغيط، في منشور على منصة "إكس"، أن تصريحات "إلياهو" تكشف الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال ولكل من يدافع عنها في الغرب.

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