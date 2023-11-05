أبو الغيط: تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن قصف غزة بقنبلة نووية تكرس العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني

أبو الغيط: تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن قصف غزة بقنبلة نووية تكرس العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني
التاريخ
11/5/2023 3:12:03 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة/PNN/قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بشأن قصف غزة بقنبلة نووية، تكرس حقيقة "النظرة العنصرية" للإسرائيليين تجاه الشعب الفلسطيني.
وأضاف أبو الغيط، في منشور على منصة "إكس"، أن تصريحات "إلياهو" تكشف الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال ولكل من يدافع عنها في الغرب.
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