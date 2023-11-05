9 علامات تدل على أن الشخص ليس ذكياً كما يظن

MENAFN - Khaberni) خبرني - يصف تأثير دانينغ-كروغر، الذي سُمي على اسم علماء النفس ديفيد دونر وجاستن كروغر، ميل الناس إلى المبالغة في تقدير عمق معرفتهم عندما يبدأون لأول مرة في تعلم موضوع جديد.

ويُستخدم هذا التأثير غالباً لتفسير ثقة الأشخاص غير الأذكياء في قدراتهم المعرفية. وتكمن المشكلة في أن الأشخاص محدودي الذكاء حقاً لا يعرفون دائماً مدى غبائهم.

وفيما يلي بعض العلامات التي تشير إلى أن الشخص قد بالغ في تقدير ذكائه، بحسب ما نشره موقع Ideapod.

1. عدم النمو إن واحدة من العلامات الأكيدة على كون الشخص ذكيًا أنه لا يفوت أي فرصة للنمو الشخصي، أي أن العكس صحيح أيضًا. يهتم الشخص الذكي بتوسيع نطاق معارفه وقدراته، وبالتبعية يصبح أكثر عرضة للنمو. وبشكل عام، يجد الأشخاص ذوو الذكاء العالي طرقًا للخروج من أي موقف يواجهونه ويبحثون دائمًا عن طرق للتحسين والنمو.

2. الصراع مع الآخرين يمكن القول إن الأشخاص الأذكياء، بشكل عام، يحاولون تجنب الصراع. يعرف الأشخاص الأذكياء أن الصراع مضيعة للوقت. وفي حين أنه من الجيد أن يختلف المرء مع شخص ما على المستوى الفكري، إلا أنه يدرك أن الانفعال والصراع بسبب الخلافات الفكرية، لا يجدي نفعًا أبدًا، أو أن يؤدي التعلق الشديد بوجهة نظر ما إلى اعتبارها بمثابة هجوم شخصي. ويعرف الأشخاص الأذكياء كيف يجادلون بأدب وأن الجدال في حد ذاته هو مضيعة للوقت، ويفضلون الابتعاد.

3. عدم الثقة في الآراء من الخطر أن يحصل الشخص على قيمته الذاتية من الآخرين. وفي الوقت نفسه، يمكنه أن يتعلم الكثير عن هويته الحقيقية من الطريقة التي يراه بها الآخرون. لا يكون الذكاء واضحًا دائمًا على الفور، ولكن عاجلاً أم آجلاً، يعرف الناس من حولهم ذكي ومن ليس كذلك، ويتجهون مباشرة إلى الأشخاص الأذكياء للحصول على المشورة. فإذا لم يهتم الآخرون بالاستماع لرأي أو مشورة أو نصيحة من المرء، فإن السبب ربما يكون أن الآخر لا يرى أنه يقدم نصيحة جيدة، أو على الأقل لا يتوقع أن يكون الرأي مناسبًا أو ذكيًا.

4. ترفيه منخفض المستوى وفقًا لعلماء النفس ديفيد هامبريك وإليزابيث ماينز، يمكن أن يكون الكسل في الواقع علامة على الذكاء، بل إن أصحاب معدلات الذكاء المرتفعة، ربما لا يحتاجون إلى العمل بجد مثل الآخرين لاكتساب المهارات والمعرفة. ويبقى أن المقصود هو كيفية تفاعل الشخص مع التحديات في العمل، أو كيف يقضي وقت فراغه. إن الاستمتاع بالترفيه منخفض المستوى مثل الاكتفاء بمتابعة التلفزيون وتصفح المحتوى غير المفيد على منصات التواصل يعبر عن عدم ذكاء الشخص كما يعتقد، بخاصة إذا كان غير راغب في توسيع نطاق نفسه من خلال تجربة شيء جديد قد يتحدى عقله.

5. خيانة الأزواج تشير دراسة علمية إلى أن الرجال المخلصين لزوجاتهم أكثر ذكاءً من أولئك الذين يقومون بخيانة شريك/ة الحياة. ترجح نتائج الدراسة أن الأشخاص الأذكياء يتمتعون بقدر أكبر من ضبط النفس والتركيز على حياتهم المهنية أو مساعيهم الفكرية أكثر من السعي وراء إشباع الشهوات.

6. الانهماك التام في العمل بطبيعة الحال، إن الأشخاص الأذكياء ينشغلون ويهتمون بوظائفهم وأعمالهم للغاية، لكن ما يميز الشخص الذكي أنه يُحسن إدارة وقته بما يساعده على تأدية واجباته الأسرية والاجتماعية والرعاية الذاتية بشكل مناسب.

7. الافتقار إلى الفضول إن الأشخاص الأذكياء فضوليون دائمًا، إذ يحتاج الدماغ القوي إلى شيء يعمل عليه طوال الوقت. وتتجلى النتيجة في أن الأشخاص الأذكياء يرغبون دائمًا في تعلم شيء جديد، وغالبًا ما ينتهي بهم الأمر بالحصول على قاعدة ضخمة من المعرفة المتنوعة جدًا حول مجموعة من المواضيع.

8. عدم القراءة إذا كان الشخص يقضي الكثير من الوقت في القراءة، فإنها علامة جيدة على أنه أكثر ذكاءً من المتوسط. إنه نوع من سؤال الدجاجة والبيضة حول ما إذا كان الأشخاص الأذكياء بطبيعتهم أكثر انجذابًا للقراءة، أو ما إذا كانت القراءة تجعل الناس أكثر ذكاءً. لكن من المؤكد أن القراءة تزيد من اتصال الدماغ والذكاء العاطفي.

9. زيادة الوزن أظهرت العديد من الدراسات وجود صلة بين زيادة الوزن وانخفاض معدل الذكاء. بالطبع إن هناك الكثير من الاستثناءات لهذه القاعدة. إن العالم مليء بعباقرة يعانون من السمنة وأغبياء نحيفين. ولكن في المتوسط، يبدو أنه كلما كان وزن الشخص أثقل، كلما كان أقل ذكاءً. ترجح نتائج الدراسات تلك الحالة بأنها ترجع إلى قدرة أكبر على التحكم في النفس مما يسهل على الأذكياء تناول الطعام بشكل صحيح وممارسة الرياضة. كما أنه، من ناحية أخرى، من الممكن أن يكون للسمنة، إلى جانب المشاكل الصحية المعروفة الأخرى التي تسببها، تأثير ضار على الدماغ.