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مدير منتخب البحرين لكرة القدم: معسكر داخلي يجهز المنتخب للتصفيات و 12 نوفمبر انطلاق الإعداد

11/5/2023 3:06:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال مدير منتخب البحرين الأول لكرة القدم راشد الزياني إن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي حدد يوم 12 نوفمبر 2023، موعدًا لبدء معسكر المنتخب الداخلي خلال فترة الأيام الدولية لشهر نوفمبر الجاري.

وأوضح الزياني أن المنتخب يستعد خلال هذا الشهر لخوض مباراتين في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026، إذ سيلاقي منتخب اليمن في الجولة الأولى يوم 16 نوفمبر في مدينة أبها السعودية، على أن يستضيف منتخب الإمارات في الجولة الثانية يوم 21 نوفمبر على استاد البحرين الوطني.

وبين أن المنتخب سينتظم في معسكر داخلي بفندق الخليج بدءًا من يوم الأحد المقبل الموافق 12 نوفمبر الجاري، على أن يغادر إلى مدينة أبها يوم 15؛ تحضيرًا للمباراة أمام اليمن يوم 16، على أن يعود المنتخب بعد المباراة مباشرة؛ استعدادًا للجولة الثانية المقررة يوم 21 أمام منتخب الإمارات، إذ سينتظم المنتخب مرة أخرى في معسكره الداخلي.

وأكد الزياني أن الجهازين الفني والإداري عقدا سلسلة من الاجتماعات التحضيرية والتنسيقية خلال الفترة الماضية؛ استعدادًا للمرحلة المهمة من التصفيات المزدوجة، إذ سيعلن المدرب بيتزي خلال اليومين المقبلين عن قائمة المنتخب التي ستخوض أول مباراتين في التصفيات.

وأشار مدير منتخب البحرين الأول لكرة القدم راشد الزياني، إلى الدعم الذي يلقاه المنتخب الأول من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة رئيس الاتحاد الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة ونائبه سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، والأمين العام للاتحاد راشد الزعبي، مبينًا أن الجميع يدرك أهمية المرحلة المقبلة التي تتطلب مضاعفة الجهود والتركيز نحو الظهور الإيجابي خلال أول جولتين من التصفيات، مشددًا على دور المساندة الجماهيرية خلال مباراة الإمارات المقررة يوم 21 نوفمبر عند 6.45 مساءً على استاد البحرين الوطني، باعتبارها الظهور الأول لـ"الأحمر" على أرضه وبين جماهيره في التصفيات.

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