مدير منتخب البحرين لكرة القدم: معسكر داخلي يجهز المنتخب للتصفيات و 12 نوفمبر انطلاق الإعداد

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- Akhbar Al Khaleej) قال مدير منتخب البحرين الأول لكرة القدم راشد الزياني إن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي حدد يوم 12 نوفمبر 2023، موعدًا لبدء معسكر المنتخب الداخلي خلال فترة الأيام الدولية لشهر نوفمبر الجاري.
وأوضح الزياني أن المنتخب يستعد خلال هذا الشهر لخوض مباراتين في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026، إذ سيلاقي منتخب اليمن في الجولة الأولى يوم 16 نوفمبر في مدينة أبها السعودية، على أن يستضيف منتخب الإمارات في الجولة الثانية يوم 21 نوفمبر على استاد البحرين الوطني.
وبين أن المنتخب سينتظم في معسكر داخلي بفندق الخليج بدءًا من يوم الأحد المقبل الموافق 12 نوفمبر الجاري، على أن يغادر إلى مدينة أبها يوم 15؛ تحضيرًا للمباراة أمام اليمن يوم 16، على أن يعود المنتخب بعد المباراة مباشرة؛ استعدادًا للجولة الثانية المقررة يوم 21 أمام منتخب الإمارات، إذ سينتظم المنتخب مرة أخرى في معسكره الداخلي.
وأكد الزياني أن الجهازين الفني والإداري عقدا سلسلة من الاجتماعات التحضيرية والتنسيقية خلال الفترة الماضية؛ استعدادًا للمرحلة المهمة من التصفيات المزدوجة، إذ سيعلن المدرب بيتزي خلال اليومين المقبلين عن قائمة المنتخب التي ستخوض أول مباراتين في التصفيات.
وأشار مدير منتخب البحرين الأول لكرة القدم راشد الزياني، إلى الدعم الذي يلقاه المنتخب الأول من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة رئيس الاتحاد الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة ونائبه سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، والأمين العام للاتحاد راشد الزعبي، مبينًا أن الجميع يدرك أهمية المرحلة المقبلة التي تتطلب مضاعفة الجهود والتركيز نحو الظهور الإيجابي خلال أول جولتين من التصفيات، مشددًا على دور المساندة الجماهيرية خلال مباراة الإمارات المقررة يوم 21 نوفمبر عند 6.45 مساءً على استاد البحرين الوطني، باعتبارها الظهور الأول لـ"الأحمر" على أرضه وبين جماهيره في التصفيات.
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