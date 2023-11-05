غدا انطلاق الجولة الثانية لدوري مراسي لكرة القدم الشاطئية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تنطلق غد "الاثنين" منافسات الجولة الثانية لدوري مراسي لكرة القدم الشاطئية للموسم الرياضي 2023-2024، والذي ينظمه الاتحاد البحريني لكرة القدم برعاية رسمية من مراسي وذلك باقامة اربع مباريات.
وتشهد الجولة مواجهة نادي البديع مع مركز شباب الزلاق، ومركز شباب المرخ مع مركز شباب القادسية، ومركز شباب الشاخورة مع سوليدرتي، ومركز شباب سند مع نادي داركليب.
وتستكمل الجولة يوم "الثلاثاء" المقبل بإقامة اربع مباريات حيث يلتقي مركز شباب عراد مع مركز شباب كرزكان، مركز شباب السنابس مع مركز شباب أبوقوة، المجلس الأعلى للبيئة مع مركز شباب جبلة حبشي، مركز شباب المحرق مع مركز شباب الديه.
وكانت منافسات البطولة قد انطلقت يومي الجمعة والسبت الماضيين، حيث فاز مركز شباب الشاخورة على مركز شباب الزلاق بخمسة أهداف مقابل أربعة، ونادي داركليب على نادي البديع بخمسة أهداف مقابل أربعة، وفاز مركز شباب القادسية على سوليدرتي بخمسة أهداف دون مقابل، فيما تفوق مركز شباب صدد على مركز شباب المرخ بسبعة أهداف مقابل اثنين.
ولحساب المجموعة الثانية، فاز مركز شباب كرزكان على المجلس الأعلى للبيئة بستة أهداف مقابل ثلاثة، وتفوق مركز شباب الديه على مركز شباب عراد بثلاثة أهداف نظيفة، وفاز مركز شباب أبوقوة على مركز شباب جبلة حبشي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، كما فاز مركز شباب السنابس على مركز شباب المحرق بثلاثة أهداف مقابل واحد.
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