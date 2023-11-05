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غدا انطلاق الجولة الثانية لدوري مراسي لكرة القدم الشاطئية

11/5/2023 3:06:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنطلق غد "الاثنين" منافسات الجولة الثانية لدوري مراسي لكرة القدم الشاطئية للموسم الرياضي 2023-2024، والذي ينظمه الاتحاد البحريني لكرة القدم برعاية رسمية من مراسي وذلك باقامة اربع مباريات.


وتشهد الجولة مواجهة نادي البديع مع مركز شباب الزلاق، ومركز شباب المرخ مع مركز شباب القادسية، ومركز شباب الشاخورة مع سوليدرتي، ومركز شباب سند مع نادي داركليب.


وتستكمل الجولة يوم "الثلاثاء" المقبل بإقامة اربع مباريات حيث يلتقي مركز شباب عراد مع مركز شباب كرزكان، مركز شباب السنابس مع مركز شباب أبوقوة، المجلس الأعلى للبيئة مع مركز شباب جبلة حبشي، مركز شباب المحرق مع مركز شباب الديه.


وكانت منافسات البطولة قد انطلقت يومي الجمعة والسبت الماضيين، حيث فاز مركز شباب الشاخورة على مركز شباب الزلاق بخمسة أهداف مقابل أربعة، ونادي داركليب على نادي البديع بخمسة أهداف مقابل أربعة، وفاز مركز شباب القادسية على سوليدرتي بخمسة أهداف دون مقابل، فيما تفوق مركز شباب صدد على مركز شباب المرخ بسبعة أهداف مقابل اثنين.


ولحساب المجموعة الثانية، فاز مركز شباب كرزكان على المجلس الأعلى للبيئة بستة أهداف مقابل ثلاثة، وتفوق مركز شباب الديه على مركز شباب عراد بثلاثة أهداف نظيفة، وفاز مركز شباب أبوقوة على مركز شباب جبلة حبشي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، كما فاز مركز شباب السنابس على مركز شباب المحرق بثلاثة أهداف مقابل واحد.

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