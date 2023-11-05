فعاليات وطنية : المنصة الوطنية للحماية المدنية نقلة نوعية في منظومة التوعية الأمنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أشادت شخصيات وفعاليات وطنية بإطلاق وزارة الداخلية للمنصة الوطنية للحماية المدنية التي دشنها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، تمثل نقلة نوعية في منظومة التوعية الأمنية التي تمضي بمنهجية مدروسة، وتعتبر أسلوب حديث مواكب للتقنية الحديثة واستخدام أفضل الوسائل المتوفرة في ابقاء خط التواصل قائماً بين المواطنين والجهات المعنية.حيث قال عضو مجلس النواب نجيب الكواري إن تدشين المنصة الوطنية للحماية المدنية تمثل نقلة نوعية في رفع الوعي المجتمعي في إجراءات السلامة العامة وطرق التعامل مع لمواجهة أي مخاطر، وضمان وعي المواطنين والمقيمين بالإرشادات والتحذيرات التي تتعلق بالكوارث الطبيعية والحوادث الكبرى، مؤكداً بأن منظومة عمل وزارة الداخلية تشهد تطوراً مستمراً وعملية تحديث على أعلى المستويات من خلال ما يبذله معالي وزير الداخلية من جهود وطنية مخلصة، وتعزيز دور الشراكة المجتمعية على كافة الأصعدة ومنها المنصة الوطنية التي تواكب الدول المتقدمة في التعامل الاحترافي وتوعية المجتمع في التعامل مع حالات الطوارئ بأنواعها.





وذكر إن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ساهم بشكل إيجابي بوجود قانون يختص بالتطوع لخدمة الأمن العام مما فتح المجال للمواطنين في التطوع في مجال الدفاع المدني، واستقبال 300 طلب في وقت قياسي منذ الجمعة الماضية، بحسب الاحصائية التي أعلنتها وزارة الداخلية مما يعتبر تجاوباً كبيراً مع وزارة الداخلية يعكس مدى الثقة بجهودها وأهدافها، وحرصها على تأهيل المتطوعين ضمن برنامج تدريبي مهني متخصص في الإطفاء ومجالات الحماية والسلامة والخدمات المساندة.



من جهتها أشارت الدكتورة لولوة المطلق رئيسة جمعية الإداريين البحرينية إلى أن المنصة الوطنية للحماية المدنية، ستساهم في تبادل الرؤى والمعلومات بين وزارة الداخلية وأفراد المجتمع وتفتح بوابة جديدة غير مسبوقة في منظومة الشراكة المجتمعية التي أرست دعائمها وزارة الداخلية منذ أمد بعيد.



وقالت المطلق إن العالم يشهد تغيرات مناخية وأحداثا تستوجب التوعية المبكرة للمواطنين والمقيمين بكيفية التعاطي معها في حال وصلت إلى حدود مملكة البحرين، ولذلك تمثل المنصة وقائية استباقية للمشكلات والمخاطر في وقت حدوثها، وتضمن للجميع مجتمعاً آمناً واعياً ومدركاً لدوره في التعامل مع أي ظرف طارئ، وهذا يضع المواطنين والمقيمين على قدم سواء في خدمة البحرين والحفاظ عليها بما يضمن سلامة كل فرد يعيش على أرض المملكة الحبيبة.

د أحلام راشد القاسمي أستاذة علم الاجتماع المساعد بجامعة البحرين: تمثل المنصة الوطنية للحماية المدنية والتي دشنها الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، نقلة نوعية في مجال التوعية الأمنية والسلامة العامة والشركة المجتمعية في حالة الطوارئ.



واكدّت د. أحلام راشد القاسمي أستاذة علم الاجتماع المساعد بجامعة البحرين على أن هذه خدمة عامة كبيرة تقدمها وزارة الداخلية لعموم الجمهور سواء في المنزل أو العمل أو المدرسة أو الأماكن العامة، وهي خدمة تؤكد التزام مملكة البحرين بالتحول الرقمي والتكنولوجي ومواكبة ركب التقدم العالمي. مما ينظم عملية التنسيق والتواصل وتبادل المعلومات بين الأجهزة الحكومية والمؤسسات المعنية بالحماية المدنية، وقد يجدون البعض نفسه في مواقف صعبة لأنهم لا يعلمون كيفية التصرف في حالة الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، وأن المنصة ستتيح فرصة الإنذار المبكر في حالة وقوع حوادث أو كوارث طبيعية لتوجيه الناس الى الاجراءات الوقائية المناسبة.



وأشارت د. أحلام إلى أن مما يزيد من أهمية هذه المنصة أنها دائمة التحديث لضمان مواكبة آخر المستجدات من خلال الإدارة الذكية وتحليل البيانات والاحتياجات المستقبلية المبنية على الدراسات السابقة ، كما أنها منصة تفاعلية لتضمن تواصلا مباشرا مع الجمهور.



كما أشاد المهندس هيثم السهلي الوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة التربية والتعليم بتدشين المنصة الوطنية للحماية المدنية، في إطار تضافر الجهود الوطنية وتكاملها من أجل بناء مجتمع آمن قائم على الوعي.



وأكد المهندس السهلي على الدور المهم لهذه المنصة التي تمثل مشروعاً وطنياً نوعياً في مجال تعزيز السلامة العامة، يتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات التي تهتم بسلامتهم بطريقة حديثة، وتعمل على تعزيز الثقافة الأمنية في المجتمع من خلال توظيف التقنيات الحديثة.



وأكد أن وزارة التربية والتعليم، وفي إطار شراكتها الفاعلة والمثمرة مع وزارة الداخلية، لن تدخر جهداً في المساهمة في إنجاح هذا المشروع المهم، بما يسهم في تعزيز التدابير الوقائية للحماية المدنية، والوقوف على مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة أي أخطار محتملة، وحماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز السلامة العامة للمواطنين والمقيمين.



من جانبه أكد النائب د. حسن بوخماس أن تدشين المنصة الوطنية للحماية المدنية تعتبر خطوة هامة في الاتجاه الصحيح نحو ضمان سلامة جميع المواطنين والمقيمين ورفع الوعي بطرق الاستعداد والتعامل مع الأوضاع الطارئة المختلفة والتي تُمكّن المواطن من حماية أسرته بإجراءات واضحة ومحددة والتعامل الدقيق خلال وقوع الحوادث الكبرى والكوارث الطبيعية، مشيداً بدور وزير الداخلية في تحقيق الشراكة المجتمعية وتعزيز السلامة العامة وتطوير المفاهيم لدى المجتمع حول الثقافة الأمنية وتوظيف التقنيات الحديثة في هذا الشأن والاستمرار في عملية التحديث والتطوير بشكل دائم.



وقال النائب د. حسن بوخماس إن المنصة الوطنية للحماية المدنية نقلة نوعية للبحرين واكبها إطلاق مبادرات وبرامج هادفة لتأمين السلامة العامة، وتعزيز التدابير الوقائية للحماية المدنية والوقوف المستمر على مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة أي مخاطر محتملة، والتعامل المهني مع الحوادث من خلال ضباط وضباط صف وأفراد الدفاع المدني الذين يبذلون جهوداً كبيرة وبسرعة استجابة عالية مع البلاغات التي يتلقاها الدفاع المدني، مشيداً بما شهده أسطول الدفاع المدني من تطوير يحقق مبدأ سرعة الاستجابة والتعامل مع البلاغات بمهنية عالية وتجهيزها بأحدث التقنيات لتعزيز إجراءات الأمن والسلامة.



وذكر بوخماس إن محتوى المنصة دقيق وتفصيلي ويضع المواطن والمقيم في الصورة الكاملة للتعامل مع أي طارئ، وتتضمن مواد توعوية وإعلامية وإجراءات دقيقة، مما يؤكد على أهمية الشراكة المجتمعية التي هي أساس في عمل وزارة الداخلية وخاصة في إدارة الطوارئ والاستجابة للكوارث في مملكة البحرين، داعياً لضرورة التعاون مع وزارة الداخلية من المواطنين والمقيمين وتفعيل الإشعارات في البرامج التي حددتها الداخلية لإرسال الرسائل والتعليمات الهامة والعاجلة أن تطلب ذلك، والتعامل بجدية مع ما تتضمنه المنصة من ارشادات وتحذيرات.