نائب سفير المملكة المتحدة: برنامج السجون المفتوحة علامة مضيئة في مسيرة حقوق الإنسان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، فيونا والكر نائب سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.

وفي مستهل اللقاء ، رحب مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بنائب سفير المملكة المتحدة ، منوهاً إلى أن برنامج السجون المفتوحة علامة مضيئة في مسيرة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، بفضل التوجيهات الملكية السامية من لدن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، من خلال الارتقاء بمنظومة العدالة الجنائية والتركيز على تأهيل وتطوير المستفيدين من تنفيذ القانون ، مضيفاً أن وزارة الداخلية بفضل توجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية حرصت على اعتماد أفضل المعايير العالمية في العقوبات البديلة والسجون المفتوحة.

وتم خلال اللقاء استعراض أهداف برنامج السجون المفتوحة ، كما أطلعت نائب السفير على الخدمات والبرامج التأهيلية والتدريبية المقدمة للمستفيدين من البرنامج وكذلك مرافق وتجهيزات مباني السجون المفتوحة ، بالإضافة إلى بحث مجالات التعاون والتنسيق واستمرار التعاون والتدريب وتبادل الخبرات.



