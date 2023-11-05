وزير الخارجية يتباحث مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) جرى اتصال هاتفي، اليوم، بين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، و الدكتور أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
وتم خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة في ظل التصعيد المتواصل، ومناقشة الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني الشقيق، والتأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك تجاه إيجاد حل لإنهاء الوضع الإنساني المؤلم لشعب غزة والتعامل مع التحديات الإقليمية الأخرى.
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