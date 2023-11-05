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وزير الخارجية يتباحث مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني

11/5/2023 3:06:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جرى اتصال هاتفي، اليوم، بين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، و الدكتور أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وتم خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة في ظل التصعيد المتواصل، ومناقشة الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني الشقيق، والتأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك تجاه إيجاد حل لإنهاء الوضع الإنساني المؤلم لشعب غزة والتعامل مع التحديات الإقليمية الأخرى.

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