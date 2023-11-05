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وزير الخارجية يتباحث مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

11/5/2023 3:06:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جرى اتصال هاتفي، اليوم، بين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، و حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين مملكة البحرين ودولة فلسطين الشقيقة، وما تشهده من عملٍ وتنسيقٍ سياسي ودبلوماسي مشترك على كافة المستويات، وتدارس سبل مواجهة الأوضاع الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، هذا إلى جانب مناقشة المساعي التي تبذل إقليميًا ودوليًا من أجل التهدئة ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني في القطاع.


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