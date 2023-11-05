وزير الخارجية يتباحث مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) جرى اتصال هاتفي، اليوم، بين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، و حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين مملكة البحرين ودولة فلسطين الشقيقة، وما تشهده من عملٍ وتنسيقٍ سياسي ودبلوماسي مشترك على كافة المستويات، وتدارس سبل مواجهة الأوضاع الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، هذا إلى جانب مناقشة المساعي التي تبذل إقليميًا ودوليًا من أجل التهدئة ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني في القطاع.
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