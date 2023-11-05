خالد بن حمد يتوج أبطال بطولة كأس العالم للمبارزة للناشئين

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- Akhbar Al Khaleej) أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن استضافة مملكة البحرين لبطولة كأس العالم للمبارزة للناشئين لفئة الفردي والفرق (سلاح السابر للسيدات) تتوافق مع السمعة الكبيرة و السجل الحافل للمملكة في تنظيم كبرى الأحداث الرياضية.
جاء ذلك لدى رعاية سموه ختام منافسات بطولة كأس العالم للمبارزة للناشئين الأحد 5 نوفمبر 2023 على صالة عيسى بن راشد للكرة الطائرة بمدينة عيسى الرياضية وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة و فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية و الشيخ ابراهيم بن سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للمبارزة وعدد من أعضاء مجلس ادارة الاتحاد وممثلي الهيئة العامة للرياضة.
وتوج سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة منتخب أوزبكستان الحائز على المركز الأول ومنتخب بلغاريا الفائز بالمركز الثاني ومنتخب كازاخستان الحائز على المركز الثالث.
وأشاد سموه باستضافة بطولة كأس العالم للمبارزة للناشئين والتي تعزز من مكانة البحرين كوجهة بارزة لاحتضان مختلف الفعاليات الرياضية بشكل عام وبطولات المبارزة بشكل خاص بعدما نجح اتحاد المبارزة في تنظيم العديد من البطولات العالمية خلال السنوات الماضية وذلك في ظل ما تتمتع به البحرين من إمكانيات متميزة وقدرات تنظيمية عالية جعلتها موضع الثقة من قبل الاتحاد الدولي للمبارزة.
وهنأ سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة جميع الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى على مستوى الفردي والفرق متمنيا لباقي المنتخبات التوفيق والنجاح في البطولات القادمة.
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