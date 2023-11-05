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وزير المواصلات والاتصالات يلتقي مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات

11/5/2023 3:06:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل محمد بن ثامر الكعبي، وزير المواصلات والاتصالات البحريني، الدكتور كوزماس زافازافا، مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك على هامش المنتدى الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات للمنطقة العربية الذي تستضيفه مملكة البحرين يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 6 و7 نوفمبر 2023.

وخلال اللقاء، أعرب الوزير عن ترحيبه بالدكتور زافازافا في مملكة البحرين، وبكافة أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات والمشاركين في المنتدى، مؤكداً على مواصلة العمل لتعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، معربًا في الوقت ذاته عن تمنياته بأن يحقق المنتدى الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات للمنطقة العربية أهدافه المنشودة وأن تسهم مخرجاته في تطوير قطاع الاتصالات والدفع به نحو آفاقٍ أكثر تقدمًا.

من جانبه، أعرب الدكتور زافازافا عن تقديره لمملكة البحرين على ما تقدمه من دعم لجهود الاتحاد الدولي للاتصالات، مشيراً إلى أن المنتدى الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات للمنطقة العربية في البحرين يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات والفرص التي تواجه قطاع الاتصالات في المنطقة.

الجدير بالذكر أن عدد المشاركين في المنتدى أكثر من 70 ممثلًا من الحكومات والمؤسسات وعن قطاع الاتصالات من مختلف دول العالم.

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