وزير المواصلات والاتصالات يلتقي مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل محمد بن ثامر الكعبي، وزير المواصلات والاتصالات البحريني، الدكتور كوزماس زافازافا، مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك على هامش المنتدى الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات للمنطقة العربية الذي تستضيفه مملكة البحرين يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 6 و7 نوفمبر 2023.
وخلال اللقاء، أعرب الوزير عن ترحيبه بالدكتور زافازافا في مملكة البحرين، وبكافة أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات والمشاركين في المنتدى، مؤكداً على مواصلة العمل لتعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، معربًا في الوقت ذاته عن تمنياته بأن يحقق المنتدى الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات للمنطقة العربية أهدافه المنشودة وأن تسهم مخرجاته في تطوير قطاع الاتصالات والدفع به نحو آفاقٍ أكثر تقدمًا.
من جانبه، أعرب الدكتور زافازافا عن تقديره لمملكة البحرين على ما تقدمه من دعم لجهود الاتحاد الدولي للاتصالات، مشيراً إلى أن المنتدى الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات للمنطقة العربية في البحرين يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات والفرص التي تواجه قطاع الاتصالات في المنطقة.
الجدير بالذكر أن عدد المشاركين في المنتدى أكثر من 70 ممثلًا من الحكومات والمؤسسات وعن قطاع الاتصالات من مختلف دول العالم.
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