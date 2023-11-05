وزير المواصلات والاتصالات يبحث تعزيز التعاون الثنائي في قطاع المواصلات والاتصالات مع السفير البريطاني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، أليستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، في مكتبه بمقر الوزارة.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وسبل تعزيز التعاون بينهما في قطاع المواصلات والاتصالات.
وأكد السفير البريطاني حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مملكة البحرين في مجال المواصلات والاتصالات.
من جهته، أعرب وزير المواصلات والاتصالات عن تقديره للزيارة، مؤكداً حرص مملكة البحرين على تطوير العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة في مجال المواصلات والاتصالات.
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