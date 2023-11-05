Monday, 06 November 2023 01:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير المواصلات والاتصالات يبحث تعزيز التعاون الثنائي في قطاع المواصلات والاتصالات مع السفير البريطاني

11/5/2023 3:06:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، أليستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، في مكتبه بمقر الوزارة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وسبل تعزيز التعاون بينهما في قطاع المواصلات والاتصالات.

وأكد السفير البريطاني حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مملكة البحرين في مجال المواصلات والاتصالات.

من جهته، أعرب وزير المواصلات والاتصالات عن تقديره للزيارة، مؤكداً حرص مملكة البحرين على تطوير العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة في مجال المواصلات والاتصالات.

MENAFN05112023000055011008ID1107375603

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث