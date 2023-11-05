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عيسى بن علي آل خليفة يترأس الاجتماع الثاني للجنة المنظمة للجولة العالمية لبطولة 3 ×3 العالمية لكرة السلة

11/5/2023 3:06:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شئون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الاجتماع الثاني للجنة المنظمة العليا للجولة العالمية 3x3 لكرة السلة التي ستقام يومي 16 و17 نوفمبر الجاري والذي عقد بمقر اللجنة الأولمبية البحرينية بحضور كافة الأعضاء للوقوف على استعدادات كافة الجهات لاستضافة الحدث.

وفي بداية الاجتماع رحب سموه بجميع الأعضاء مشيدا بالجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة مع تبقي حوالي اسبوعين على انطلاق الجولة العالمية.

وخلال الاجتماع تقرر دخول الجماهير مجانا وذلك في إطار حرص سموه على إتاحة الفرصة أمام الجماهير بشكل عام وعشاق كرة السلة بشكل خاص للحضور والاستمتاع بمنافسات الجولة العالمية التي ستقام لأول مرة على أرض مملكة البحرين بإشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة.

كما تأتي تلك الخطوة في إطار حرص اللجنة المنظمة على إنجاح الجولة العالمية من الناحية الجماهيرية ومنح المشجعين والجماهير فرصة الاستمتاع بالعروض والفعاليات الترفيهية المصاحبة، كما سيتم تخصيص جوائز قيمة للجماهير من بينها تذاكر سفر تقديرا للدور الهام للجماهير البحرينية.

كما تقرر مشاركة مملكة البحرين بفريقين للرجال والسيدات في البطولة سوف يتم الاعلان عن التفاصيل لاحقاً، كما واعتمدت اللجنة المنظمة تاريخ 15 نوفمبر موعدا لإقامة المؤتمر الصحافي بموقع الفعالية للإعلان عن كافة تفاصيل استضافة الحدث ومشاركة الفرق المتنافسة في البطولة.

واطلعت اللجنة المنظمة على كافة الترتيبات اللوجستية الخاصة بالإقامة والسكن والمواصلات والاستعدادات الامنية الخاصة بالبطولة والعديد من الأمور التنظيمية الأخرى.

وخلال الاجتماع قام خالد جمعان من شركة Pico بتقديم عرض استعرض فيه آخر التطورات لاستضافة الحدث، وأكد جاهزية الموقع لاستضافة المشاركين من مختلف أقطار العالم بما يعكس السمعة الطيبة التي تحظى بها مملكة البحرين وقدرتها على استضافة كبرى المنافسات العالمية.

كما كشف عبدالله خالد الوكيل المساعد للإذاعة والتلفزيون ممثل وزارة الإعلام عن الخطة الإعلامية التي انطلقت منذ بداية شهر نوفمبر، والتي بدأت بالإعلانات الإذاعية والتلفزيونية عن البطولة، كما بين الاستعدادات للبدء في برامج خاصة عن البطولة على القناة الرياضية والتغطيات الرسمية في الأخبار اليومية.

واستعرضت هيئة السياحة تحضيراتها للحملة التسويقية والترويجية كما شرح ممثل وزارة الداخلية الاستعدادات الأمنية التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل إقامة الحدث بأفضل صورة.

هذا وستقام البطولة في ساحة المرفأ المالي (Harbour North) والتي ستشيد عليها ملاعب خاصة لكرة السلة 3X3 مع المدرجات بجانب سلسلة من المرافق والخيام التي تتوافر بها كافة الخدمات اللوجستية وأكشاك البيع والخدمات والدعوة عامة لكل المواطنين والمقيمين والجاليات للحضور.

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