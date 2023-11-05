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وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الجمهورية البرتغالية

11/5/2023 3:06:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من
جواو غوميز كرافينيو، وزير خارجية الجمهورية البرتغالية.

وتم خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات التصعيد المتواصل وانعكاساته على المدنيين في القطاع، وسبل دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالي القطاع، هذا إلى جانب التأكيد على أهمية تكثيف الحوار في كل ما من شأنه تحقيق السلام العادل والدائم.

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