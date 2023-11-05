وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الجمهورية البرتغالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من
جواو غوميز كرافينيو، وزير خارجية الجمهورية البرتغالية.
وتم خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات التصعيد المتواصل وانعكاساته على المدنيين في القطاع، وسبل دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالي القطاع، هذا إلى جانب التأكيد على أهمية تكثيف الحوار في كل ما من شأنه تحقيق السلام العادل والدائم.
MENAFN05112023000055011008ID1107375601
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.