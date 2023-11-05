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احذر هذه العلامات على الأظافر .. قد تنذر بأمراض خطيرة

11/5/2023 3:01:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعد الأظافر مرآة لصحة الشخص، إذ تشير ‫التغيرات الطارئة عليها إلى مشاكل صحية، منها ما هو بسيط كنقص الكالسيوم، ‫ومنها ما هو خطير كأمراض القلب وسرطان الجلد.

‫وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية ماريون مورس-كاربي أن الأظافر ‫الصحية تكون صلبة ووردية بعض الشيء وذات سطح أملس، مشددة على ضرورة ‫استشارة الطبيب في حال ملاحظة التغيرات التالية على شكل الأظافر ولونها:

الأخاديد الطولية أو العرضية
عند معظم الناس، تكون إما وراثية أو ‫علامة على الشيخوخة، وهي عادة غير ضارة.

نقاط بيضاء على صفيحة الظفر
غالبا ما يشير ذلك إلى نقص الكالسيوم، ‫وهو ما تمكن مواجهته بتناول اللبن ومنتجاته.

تغير لون هلال الظفر
إذا تغير لون هلال الظفر إلى اللون الوردي، فقد ‫ينذر ذلك بمشاكل في القلب، تؤثر -بدورها- بالسلب على إمداد هلال الظفر ‫بالأكسجين.

تقصف الأظافر من الأمام أو وجود شقوق صغيرة بها
قد يشير ذلك إلى نقص ‫البيوتين، وهو ما تمكن مواجهته بتناول فول الصويا ورقائق الشوفان ‫ومنتجات اللبن.

عدم نمو الأظافر على الإطلاق أو تكون هشة
قد يشير ذلك إلى نقص ‫فيتامين "ب 12′′، وهو ما تمكن مواجهته بتناول الأطعمة الحيوانية.

مواضع صفراء أو ذات لون بني
قد يكون ذلك مؤشرا على الإصابة بفطريات ‫الأظافر، لا سيما إذا كان الظفر يبدو تالفا ومتفتتا من الجانب الخارجي.

وجود بقع بنية أو زيادة سُمك الظفر
قد ينذر ذلك بالإصابة بسرطان ‫الجلد.

تغير لون الظفر إلى اللون الأسود
قد يشير ذلك إلى ما يسمى الورم ‫الدموي، وهو عبارة عن كدمة نتيجة إصابة.

العلاج
يقول الدكتور يان-أولاف بيونتيك إن العلاج يتوقف على سبب ‫المشكلة ويتم تحديده بواسطة الفحوصات الطبية، موضحا أنه إذا كان ‫السبب يكمن مثلا في فطريات الأظافر، فإنه يتم العلاج بواسطة طلاء خاص، ‫وذلك إذا لم تكن الأظافر مصابة بالفطريات بنسبة 100%.

‫أما إذا كانت الأظافر مصابة بالفطريات بنسبة 100%، فإنه يتم اللجوء إلى ‫الأدوية المضادة للفطريات بشكل إضافي.

‫وأضاف طبيب الأمراض الجلدية الألماني أنه تمكن مواجهة تقصف الأظافر عن طريق معالجتها بزيت اللوز كل مساء على مدار 8 أسابيع.

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