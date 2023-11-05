الشارقة يتصدر دوري الشطرنج بعد الجولة الثالثة

تواصلت الإثارة في الجولة الثالثة للدوري العام للشطرنج للرجال والسيدات، وتصدر الشارقة قمة دوري الرجال برصيد 6 نقاط، يليه دبي 4 نقاط، وأبوظبي بنقطتين، والعين الرابع بلا نقاط، ويلتقي في الجولة الرابعة العين مع أبوظبي، والشارفة مع دبي.

وأسفرت مباريات الرجال في الجولة عن فوز دبي للشطرنج والثقافة على نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بنتيجة 6-0 بتغيب لاعبي العين، حيث تنص لائحة المسابقة على اكتمال نصف الفريق، إلا أن الفريق لم يحضر منه سوى لاعب واحد، ولا يمكن أن يلعب بسبب عدم اكتمال العدد المقرر للمشاركة في المباراة، وبالتالي فاز دبي بتغيب الفريق المنافس، فيما فاز نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية 6-0، وهي المواجهات التي شهدت مشاركة الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب الشارقة وعمر نعمان وعمار السدراني المعار من نادي الفجيرة للشطرنج، وعبدالرحمن الطاهر.

وحضر سلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، وعدد من أعضاء الجهاز مواجهة الشارقة وأبوظبي بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، حيث يتابع الجهاز الفني مباريات البطولة، وأيضاً لاعبي المنتخبات الوطنية.

نتائج

وأسفرت نتائج دوري السيدات عن تعادل نادي دبي للشطرنج والثقافة مع نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بنتيجة 3-3، في المواجهات التي جرت بينهما بقاعة نادي دبي، فيما نجح نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في الفوز على أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بنتيجة 3.5 مقابل 2.5 نقطة، في المباريات التي جرت بينهما بنادي «فتيات الشارقة».

ويتصدر فتيات الشارقة قمة الدوري، بعد الجولة الثالثة برصيد 5 نقاط، يليه العين في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم أبوظبي ودبي، ولكل منهما نقطتان فقط، ويلتقي في الجولة الرابعة السبت المقبل العين مع أبوظبي، فيما يلتقي فتيات الشارقة مع دبي.

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