نوتينجهام يعود للانتصارات ويحرم أستون فيلا من التقدم للمربع الذهبي بالدوري الإنجليزي

وضع نوتينجهام فورست حدا لنتائجه المهتزة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤخرا، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 2 / صفر على ضيفه أستون فيلا، اليوم الأحد، في المرحلة الحادية عشر للمسابقة.

وتقدم نوتينجهام بهدف مبكر حمل توقيع لاعبه النيجيري أولا أينا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف زميله البلجيكي أوريل مانجالا الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وارتفع رصيد نوتينجهام، الذي حقق انتصاره الأول في البطولة منذ أكثر من شهرين، إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

ويرجع آخر فوز لنوتينجهام في المسابقة إلى الثاني من سبتمبر الماضي، عندما تغلب 1 / صفر على مضيفه تشيلسي في المرحلة الرابعة للبطولة.

في المقابل، جاءت تلك الخسارة، لتحرم أستون فيلا، الذي حقق 5 انتصارات وتعادلا وحيدا في لقاءاته الستة الماضية بالبطولة، من التقدم للمربع الذهبي في المسابقة، حيث توقف رصيده عند 22 نقطة في المركز الخامس، بعد تلقيه خسارته الثالثة في المسابقة هذا الموسم مقابل 7 انتصارات وتعادل وحيد.

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