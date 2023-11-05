مهور «الأريام» تتألق في ثالث أيام «الشارقة للجواد العربي»

لفتت مهور إسطبلات الأريام العربية الأنظار، خلال منافسات اليوم الثالث لمهرجان الشارقة للجواد العربي- الإنتاج المحلي- بنسخته الـ 20، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، خلال الفترة من 2 لغاية 5 نوفمبر الجاري برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وسجل «الأريام عجيب» أعلى معدل من النقاط بالقسم الثاني من الشوط السابع المخصص للمهور بعمر السنة الواحدة، كما حقق المهر «الأريام بركات» المركز الأول في الشوط الثامن المخصص للمهور بعمر السنتين، وأضاف «الأريام برجس» الإنجاز بفوزه بلقب الشوط التاسع لكبار المهور، كما حقق المهر «شامس الهواجر» للدكتور غانم الهاجري المركز الأول بالشوط السابع للمهور بعمر سنة، وفاز المهر «ع ج رازي» لمربط عجمان بالمركز الأول بالشوط الثامن للمهور بعمر السنتين بقسمه الثاني.

«شامس الهواجر»

في منافسات الشوط السابع والمخصص للمهور بعمر سنة وبقسمة الأول أحرز المهر «شامس الهواجر» للدكتور غانم الهاجري المركز الأول 92.00 نقطة، والثاني المهر «ع. ج. ربدان» التابع لمربط عجمان 91.70 نقطة، والثالث «ح أ المزاحم» لمالكه حمد محمد الحبسي 90.70 نقطة.

«الأيام عجيب»

فاز بالمركز الأول في القسم الثاني المهر «الأيام عجيب» التابع لإسطبلات الأريام 91.80 نقطة، والثاني «ربدان الهواجر» لمالكه الدكتور غانم الهاجري 91.60 نقطة، والثالث «رشيق البداير» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي 91.30 نقطة.

«الأريام بركان»

في منافسات الشوط الثامن والمخصص للمهور بعمر سنتين، وبقسمة الأول فاز المهر «الأريام بركان» بالمركز الأول 91.60 نقطة، والثاني المهر «دي سميح» لمالكه أحمد محمد المرزوقي 91.40 نقطة، والثالث «شعلان الزبير» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي 91.30 نقطة.

«ع ج رازي»

فاز بالمركز الأول في القسم الثاني للشوط نفسه المهر «ع ج رازي» لمربط عجمان 92.40 نقطة، وحل ثانياً «أيه. أل. كنان» لمالكته منى سعيد المزروعي 91.60 نقطة، والثالث «شقران مغيدر» لمالكه راشد سيف الزعابي 91.30 نقطة.

«الأريام برجس»

ظفر المهر «الأريام برجس» لإسطبلات الأريام بلقب الشوط التاسع والمخصص للمهور بعمر 3 سنوات 92.40 نقطة، والثاني «ادهم الباهية» لمالكه عمار حسين الدرمكي 91.60 نقطة، والثالث «كحيلان سراب» لمالكه محمد هلال المسكري 90.60 نقطة.

«خطاف البداير» يحصد لقب القسم الثاني

حصد المهر «خطاف البداير» لمالكه محمد المر أحمد الحبسي لقب القسم الثاني للشوط التاسع والمخصص للمهور بعمر 3 سنوات 92.00 نقطة، والثاني «سند الهيثم» لمربط الشبلي للخيول 90.60 نقطة، والثالث «رسلان الباهية» لمالكه ناصر أحمد العلي 90.40 نقطة.

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