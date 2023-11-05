جولة «دي بي ورلد للغولف» تنطلق 16 نوفمبر





أعلنت بطولة «جولة دي بي ورلد» العالمية للغولف عن الجمع بين الفائزين الثلاثة بمسابقة الكرة الأكثر حظاً في العالم، ومجموعة من أبرز لاعبي الغولف العالميين في فعالية رولكس للمحترفين، والهواة الثلاثاء 14 الجاري.

ويحظى الفائزون الثلاثة بفرصة اللعب، ضمن فريق الكرة الأكثر حظاً في العالم في فعالية رولكس للمحترفين والهواة، إلى جانب أحد أبرز المحترفين المدرجين في قائمة أفضل 50 لاعباً، ضمن بطولة جولة «دي بي ورلد» العالمية للغولف، التي ستنطلق خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الحالي.

التتويج

جرى تتويج لاعبي الغولف الهواة دافيد وارهام (نادي ملاعب جميرا 37 نقطة)، وميسون كيم (نادي أبوظبي سيتي 39 نقطة)، وهاشم شناعة (نادي الشارقة للغولف 41 نقطة)، بوصفهم لاعبي الغولف الرائدين في فئات الإناث والذكور والصغار في مسابقة الكرة الأكثر حظاً في العالم في عقارات جميرا للغولف،

وانطلقت مسابقة الكرة الأكثر حظاً في العالم عام 2011، وأصبحت إحدى أشهر المنافسات في مشهد الغولف المتنامي في الإمارات، ما يمنح الهواة فرصة مثالية للعب جنباً إلى جنب مع نجوم الغولف العالميين، بمن فيهم مات فيتزباتريك وتومي فليتوود وتيريل هاتون وفيكتور هوفلاند، إضافة إلى روري ماكلروي، وجون رام، ضمن البطولة الخامسة والختامية لسلسلة رولكس هذا الموسم.

وتستضيف المسابقة جميع اللاعبين الهواة الحاصلين على تصنيف هانديكاب رسمي معترف به من قبل اتحاد الإمارات للغولف، بحد أقصى قدره 28 ضربة هانديكاب للرجال والصغار، و36 ضربة للسيدات.

سعادة

وقال توم فيليبس، المدير التنفيذي لجولة «دي بي ورلد» في منطقة الشرق الأوسط: «يسعدنا الترحيب باللاعبين الواعدين في منافسة رولكس للهواة، والمحترفين هذا العام، للاستمتاع بتجربة فريدة، تتيح لهم اللعب جنباً إلى جنب مع مجموعة من أبرز لاعبي الغولف في العالم، وتشكل مسابقة الكرة الأكثر حظاً في العالم مبادرة مفعمة بالحماس والتشويق، حيث تمنح جميع لاعبي الغولف الهواة فرصة مثالية للقاء نجومهم المفضلين، كما تسعدنا دوماً إقامة هذه الفعالية، بالتعاون مع نوادي الغولف المحلية، واتحاد الإمارات للغولف».

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