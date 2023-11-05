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«كاراتيه الإمارات» تأمل بتحقيق الإنجاز في بطولة آسيا

11/5/2023 3:00:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تأمل «كاراتيه الإمارات» بتحقيق الإنجاز في بطولة آسيا الـ 21 المقرر لها في كازاخستان خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، والتي تشارك فيها خيرة منتخبات القارة الصفراء.

وغادرت بعثة «كاراتيه الإمارات» إلى كازاخستان، وحظيت بوداع من قبل المهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، والذي أبدى ثقته العالية في مقدرة نجمات ونجوم الإمارات على تحقيق نتائج إيجابية في البطولة، مشيداً بما تحقق في البطولات السابقة، مشيراً إلى أن ما تم تحقيقه هو نتاج عمل فريق واحد مؤلف من الاتحاد والأندية واللاعبين واللاعبات والإداريين والمدربين.

وتضم بعثة «كاراتيه الإمارات» إلى البطولة الآسيوية، راشد عبد المجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وأحمد سالم باصليب، مديراً، ووحيد حسيني ونادر بيجي وناصر حسيني، مدربين، واللاعبات، حوراء العجمي وسارة العامري وفاطمة خصيف وشيخة اليافعي وملك عبدالله وخديجة سعيد وهلا خالد بن حيدر، واللاعبين، راشد خليل وعبدالله أحمد وإبراهيم بخيت وعلي صالح البلوشي ومحمد أحمد العامري.

كما تضم البعثة، إبراهيم النعيمي، عضو مجلس اتحاد الإمارات للكاراتيه، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد، عضو لجنة التنظيم والمسابقات في الاتحاد الآسيوي، والحكم الدولي جابر الزعابي، رئيس لجنة الحكام، عضو لجنتي الحكام بالاتحادين الدولي والآسيوي، والحكم الدولي أمينة داشتي، ومحمود السيد، عضو لجنة التنظيم والمسابقات الآسيوية.

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