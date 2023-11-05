استقبال «وردي» لسيدات الرجبي بطلات آسيا

حظيت بعثة منتخب الإمارات لسيدات الرجبي باستقبال حافل بالورود لدى عودتها، أمس، بعد تحقيق إنجاز الفوز بكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخ اللعبة بالدولة، في البطولة التي اختتمت بالدوحة. وكان في استقبال البعثة محمد سلطان الزعابي، أمين السر العام لاتحاد الرجبي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب ممثلي اللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة.

وعبر محمد سلطان الزعابي، عن سعادته بالإنجاز الذي يتحقق للمرة الأولى؛ ما يبرهن على الجهد الكبير الذي يبذله اتحاد اللعبة على كل الأصعدة المحلية والقارية، وقال: إنجاز فوز منتخب السيدات بلقب كأس آسيا محصلة عمل كبير خلال السنوات الماضية، وصعدنا من المستوى الثالث إلى «النخبة القارية» خلال 3 سنوات، حيث كان المنتخب يحتل التصنيف الثالث على المستوى القاري، وسبق له تحقيق المركز الثاني في بطولة بوكيت، والمركز الثالث في جاكرتا، وتطور مستواه حتى حقق اللقب الآسيوي وتأهل للنخبة القارية في 2023 في إنجاز غير مسبوق، بفضل العمل الدؤوب وتضافر الجهود.

نقطة تحول

وقالت فوزية فريدون، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسة بعثة المنتخب في البطولة: الإنجاز نقطة تحول في تاريخ رياضة الرجبي للسيدات في الإمارات، ودليل على العمل الجاد والاستعداد الجيد للمنتخب والإرادة القوية لتحقيق النجاح. وأضافت: بنات الإمارات تألقن في البطولة وأظهرن أداءً استثنائياً في المباريات، بفضل التدريب الجاد والإصرار على النجاح، وكانت مباراة نصف النهائي مع منتخب غوام فرصة للاعباتنا لتأكيد تفوقهن الواضح بفوز كبير والتأهل للنهائي، وواصلن جهدهن الكبير بالفوز على الهند، أقوى فرق البطولة، في النهائي.

فخر

وأعربت شوق أهلي، لاعبة المنتخب، عن فخرها بالأداء الاستثنائي للفريق، وقالت: عملنا بجد، والفوز باللقب نتاج التحضير الجيد وروح الفريق الرائعة. وقالت تارا كوني، لاعبة منتخب الإمارات: الإنجاز يعزز إصرارنا على تحقيق المزيد من النجاحات في رياضة الرجبي، ونحن متحمسات للمشاركة في بطولة سلسلة آسيا لسباعيات الرجبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز