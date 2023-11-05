13 ميدالية لـ «جوجيتسو شرطة أبوظبي» في بطولة فيينا

أحرزت أكاديمية القيادة العامة لشرطة أبوظبي للجوجيتسو المركز الثاني في التصنيف العام ببطولة «EUROPE AJP NO GI»، والتي أقيمت في العاصمة النمساوية فيينا وحصدت 7 ميداليات ملونة (ذهبيتان وفضيتان و3 برونزيات)، كما حصدت 6 ميداليات ملونة (4 ذهبيات، وفضية، وبرونزية) خلال مشاركتها في بطولة «AJP TOUR VIENNA».

من جانبه، هنأ العميد الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، فريق شرطة أبوظبي على تحقيق التميز الرياضي عالمياً، مؤكداً الحرص على تعزيز موقع أبوظبي موطناً للجوجيتسو، ووجهة مفضلة لنخبة الأبطال في هذه الرياضة والراغبين في التطور المستمر وإثراء رصيدهم من الإنجازات المتميزة.

تميز

وأكد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، أن تميز شرطة أبوظبي في بطولة الجوجيتسو «AJP» فيينا يعد ثمرة للاستعداد والتجهيز الجيد لتحقيق 13 ميدالية ملونة في بطولتين متتاليتين، موضحاً أن الفريق أظهر مستوى متميزاً في المشاركة بالمنافسات مع رياضيين عالميين من محترفي الجوجيتسو واستقطبت مشاركة مختلف الأندية والأكاديميات في فئات: الناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة.

بدوره، أوضح المقدم راشد صغير البلوشي رئيس البعثة، أن البطولة تعد من البطولات الرياضية المهمة لتعزيز تصنيف أكاديمية شرطة أبوظبي للجوجيتسو لتصبح من الأوائل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك إعداد وتجهيز الرياضيين من المنتسبين ورفع جاهزيتهم للمشاركة في البطولات العالمية المقبلة، مثل غراند سلام، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

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