Monday, 06 November 2023 01:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


13 ميدالية لـ «جوجيتسو شرطة أبوظبي» في بطولة فيينا

11/5/2023 3:00:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أحرزت أكاديمية القيادة العامة لشرطة أبوظبي للجوجيتسو المركز الثاني في التصنيف العام ببطولة «EUROPE AJP NO GI»، والتي أقيمت في العاصمة النمساوية فيينا وحصدت 7 ميداليات ملونة (ذهبيتان وفضيتان و3 برونزيات)، كما حصدت 6 ميداليات ملونة (4 ذهبيات، وفضية، وبرونزية) خلال مشاركتها في بطولة «AJP TOUR VIENNA».

من جانبه، هنأ العميد الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، فريق شرطة أبوظبي على تحقيق التميز الرياضي عالمياً، مؤكداً الحرص على تعزيز موقع أبوظبي موطناً للجوجيتسو، ووجهة مفضلة لنخبة الأبطال في هذه الرياضة والراغبين في التطور المستمر وإثراء رصيدهم من الإنجازات المتميزة.

تميز

وأكد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، أن تميز شرطة أبوظبي في بطولة الجوجيتسو «AJP» فيينا يعد ثمرة للاستعداد والتجهيز الجيد لتحقيق 13 ميدالية ملونة في بطولتين متتاليتين، موضحاً أن الفريق أظهر مستوى متميزاً في المشاركة بالمنافسات مع رياضيين عالميين من محترفي الجوجيتسو واستقطبت مشاركة مختلف الأندية والأكاديميات في فئات: الناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة.

بدوره، أوضح المقدم راشد صغير البلوشي رئيس البعثة، أن البطولة تعد من البطولات الرياضية المهمة لتعزيز تصنيف أكاديمية شرطة أبوظبي للجوجيتسو لتصبح من الأوائل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك إعداد وتجهيز الرياضيين من المنتسبين ورفع جاهزيتهم للمشاركة في البطولات العالمية المقبلة، مثل غراند سلام، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN05112023000110011019ID1107375572

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث