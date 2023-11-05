بني ياس يواصل التفوق على خورفكان في «الشامخة»

نجح بني ياس في العودة لنغمة الانتصارات بفوزه على خورفكان أول من أمس بهدف نظيف في ختام الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليتجاوز آثار الخسارة بخماسية في الجولة الماضية أمام الشارقة، ويصل للنقطة العاشرة ويتقدم مركزين في جدول المسابقة في المركز الثامن.

وحافظ بني ياس على سجله خالياً من الهزائم أمام خورفكان في المواجهات التي جمعت الفريقين باستاد الشامخة، إذ واصل الفريق تفوقه ضد «النسور» محققاً فوزه الخامس، مقابل انتصار وحيد لخورفكان، والتعادل في مباراة.

في المقابل سقط نيبوشا يوفوفيتش مدرب خورفكان في الاختبار الأول له مع «النسور» عقب إسناد المهمة له خلفاً للإسباني ساراغوزا، ليتراجع الفريق إلى المركز التاسع بـ7 نقاط، ولم يستفد من فوزه الكبير الذي حققه على الجزيرة في الجولة السادسة.

تنظيم

وأكد السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب بني ياس على أهمية الفوز والخروج بنقاط المباراة كاملة خاصة بعد الهزيمة الأخيرة للفريق، مشيراً إلى أن المباراة كانت بمثابة تحد بالنسبة للاعبين ونجحوا في تحقيق الفوز رغم أن الفريق لم يكن في أفضل حالاته.

وقال: كان مهماً الحصول على النقاط الثلاث، حيث كانت المباراة اختباراً صعباً، ولعبنا بشيء من التوتر والعصبية، ولكن في الوقت نفسه ظهرنا بتنظيم جيد، ولم نسمح لخورفكان بتشكيل خطورة كبيرة على مرمانا، وأعتقد أنها الطريقة الصحيحة للتعامل عندما لا تكون في أفضل حالاتك، لأنه من المهم أن تظهر الروح العالية في مثل هذه المباريات.

وأضاف: أمامنا الآن فترة توقف وهي فرصة للتجهيز بشكل أفضل خاصة بالنسبة لبعض اللاعبين العائدين من الإصابة، حتى يكونوا في مستوى أفضل من الجاهزية مع عودة الدوري.

وأوضح أن سبب تغيير الدولي الألباني تاولانت سيفيري لرغبته في نقل اللعب للأمام بعدما عاب الأداء العودة للخلف في الشوط الأول، ونجح البديل أحمد شحدة أبو ناموس في تقديم مستوى جيد بعد نزوله وأسهم في إحراز هدف الفوز.

نقطة

وقال المونتنيغري نيبوشا مدرب خورفكان إن فريقه كان يستحق الخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير، وبني ياس سجل هدفه من التسديدة الوحيدة على المرمى، مشيراً إلى أن خورفكان سيطر على مجريات الأمور عقب الهدف ولكن البطاقة الحمراء التي حصل عليها محمد إسماعيل الجنيبي غيرت مجرى اللعب.

وأضاف أن الجنيبي أخطأ في تصرفه مع مدافع بني ياس واعتدائه على اللاعب بدون كرة، مؤكداً أن الجنيبي لاعب صغير والأهم أن يتعلم من الخطأ تفادياً لتكراره في المستقبل.

وختم: أنا غير راضٍ لأن الفريق خسر حتى وإن كانت أول مباراة لي مع خورفكان، وآمل أن نتعلم من أخطائنا، وسنسعى خلال فترة التوقف لتصحيح السلبيات والعمل بشكل أكبر للتعويض في المرحلة المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز