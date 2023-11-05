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التعاون يواصل تعادلاته أمام ضمك والوحدة يقلب الطاولة على الحزم بالدوري السعودي

11/5/2023 3:00:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصل التعاون نزيف النقاط وأضاع نقطتين ثمينتين جديدتين في صراع المنافسة على صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).

وسقط التعاون في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ضمك، اليوم الأحد، في المرحلة الثانية عشر للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز الوحدة 2 / 1على مضيفه الحزم.

وعجز التعاون وضمك عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.

وبقي التعاون، الذي تعادل للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، في المركز الثالث برصيد 25 نقطة، في حين ارتفع رصيد ضمك إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر.

وقلب الوحدة تأخره صفر / 1 أمام مضيفه الحزم، لانتصار مثير 2 / 1، ليحقق انتصاره الأول في البطولة منذ شهر ونصف الشهر تقريبا.

وبادر الحزم بالتسجيل عن طريق برونو فيانا في الدقيقة 23، لكن عبدالعزيز نور ارتدى ثوب الإجادة في اللقاء، عقب تسجيله هدفي الوحدة في الدقيقتين 70 و85 على الترتيب.

وأنهى الحزم المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد فيانا في الدقيقة 90 لحصوله على الإنذار الثاني.

وارتفع رصيد الوحدة، الذي حصل على نقطة وحيدة في لقاءاته الأربعة الماضية بالمسابقة، إلى 16 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الحزم عند 7 نقاط في المركز السابع عشر.

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