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دياز ينقذ ليفربول من فخ لوتون تاون الصاعد الجديد بتعادل إيجابي بالدوري الإنجليزي

11/5/2023 3:00:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تناسى الكولومبي لويس دياز أحزانه في أعقاب خطف والده مؤخرا، وأنقذ ليفربول من السقوط في فخ الخسارة أمام مضيفه لوتون تاون، ليقوده للتعادل معه 1 / 1 في الوقت القاتل، اليوم الأحد، بالمرحلة الحادية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبادر لوتون تاون، الذي يقضي موسمه الأول في البطولة العريقة التي صعد إليها الموسم الماضي قادما من دوري الدرجة الأولى (تشامبيون) شيب)، بالتسجيل عن طريق الهولندي تاهيت تشونج في الدقيقة 80، لكن دياز أحرز هدف التعادل لليفربول في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، لينقذ ليفربول من تلقي خسارته الثانية في المسابقة خلال الموسم الحالي.

بهذا التعادل، أهدر ليفربول فرصة التقدم لوصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي - ولو بصورة مؤقتة - حيث أصبح في المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بفارق الأهداف أمام أرسنال، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، ارتفع رصيد لوتون تاون إلى 6 نقاط في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، بفارق الأهداف أمام بورنموث، صاحب المركز الثامن عشر، الذي يمتلك نفس الرصيد.

وشارك الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول كبديل في الشوط الثاني، بينما ينتظر إطلاق سراح والده المختطف من قبل مسلحين.

وصفق مشجعو ليفربول بحرارة لدياز أثناء قيامه بالإحماء في ملعب كينيلورث رود قبل انطلاق المباراة قبل أن يحل اللاعب بديلا قبل نهاية الشوط الثاني.

وغاب اللاعب البالغ من العمر 26 عاما عن مباراة الجولة الماضية ضد نوتنجهام فورست بعد أن خطف مسلحون والدته سيلينيس مارولاندا ووالده لويس مانويل دياز في شمال كولومبيا، وتم إطلاق سراح والدته بعد ساعات.

وقال متمردو جيش التحرير الوطني يوم الخميس الماضي إنهم سيطلقون سراح والده.

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