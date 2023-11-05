الوصل يكرم السباحة ميرة الشحي

قام كل من طارق الشحي ومحمد عمر الطاير عضوا مجلس إدارة نادي الوصل، بتكريم ميرة

عبدالله الشحي بطلة سباحة الوصل والمنتخب الوطني، بعد حصولها على الميدالية الفضية في البطولة العربية السادسة للسباحة للسيدات، واللاعبة مرشحة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، لفئة أفضل رياضي إماراتي ناشئ.

وتم التكريم بحضور أحمد سعيد النعيمي مدير الألعاب الجماعية بنادي الوصل، ومروان الحتاوي مدرب السباحة، والطاقم الفني والإداري لفريق السباحة بنادي الوصل.

وكانت ميرة

الشحي (16 عاماً)، أحرزت الميدالية الفضية في سباق 200 متر فراشة، ضمن البطولة العربية السادسة التي أقيمت أخيراً في مسبح مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، لتهدي الإمارات أول ميدالية عربية في فئة السيدات.

وأعربت ميرة

عن سعادتها بالتكريم من إدارة نادي الوصل، بعد تحقيقها الميدالية الفضية الثانية في مسيرتها الرياضية، بعدما سبق وحققت الميدالية الفضية للسباق نفسه، في البطولة العربية للفئات العمرية في مصر العام الماضي.

وأكدت أن هدفها المشاركة في دورتي الألعاب الأولمبية في باريس ولوس أنجليس عامي 2024 و2028، وأوضحت أنها تركز في تحضيراتها الحالية لتحقيق هذا الهدف من خلال تطبيق جدول فني تم إعداده بشكل مدروس.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز