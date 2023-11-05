إسرائيل تعلن الكشف عن أنفاق تحت مستشفيات غزة.. وحماس: أكاذيب

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه كشف عن شبكة من أنفاق حماس ومراكز القيادة وقاذفات صواريخ تحت المستشفيات في شمال قطاع غزة.

وقال الأميرال دانيال هاجاري، كبير المتحدثين العسكريين في إسرائيل، للصحفيين: «حماس تستغل بشكل منهجي المستشفيات ضمن آلة الحرب الخاصة بها».

وتنفي حماس ذلك متهمةً إسرائيل بنشر الأكاذيب.

وعرض هاجاري مقاطع مصورة وصوراً وتسجيلات صوتية قال إنها تُظهر استراتيجية حماس في استخدام المستشفيات غطاء ومنع المدنيين من مغادرة مناطق القتال.

وأضاف أن أكثر من 800 صاروخ أُطلقت من غزة على إسرائيل خلال الحرب سقطت داخل القطاع، ما أدى إلى مقتل العديد من الفلسطينيين.

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