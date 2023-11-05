إسرائيل تعلن الكشف عن أنفاق تحت مستشفيات غزة.. وحماس: أكاذيب

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه كشف عن شبكة من أنفاق حماس ومراكز القيادة وقاذفات صواريخ تحت المستشفيات في شمال قطاع غزة.
وقال الأميرال دانيال هاجاري، كبير المتحدثين العسكريين في إسرائيل، للصحفيين: «حماس تستغل بشكل منهجي المستشفيات ضمن آلة الحرب الخاصة بها».
وتنفي حماس ذلك متهمةً إسرائيل بنشر الأكاذيب.
وعرض هاجاري مقاطع مصورة وصوراً وتسجيلات صوتية قال إنها تُظهر استراتيجية حماس في استخدام المستشفيات غطاء ومنع المدنيين من مغادرة مناطق القتال.
وأضاف أن أكثر من 800 صاروخ أُطلقت من غزة على إسرائيل خلال الحرب سقطت داخل القطاع، ما أدى إلى مقتل العديد من الفلسطينيين.
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