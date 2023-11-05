بعمر 15 عاماً.. نجل رمضان قديروف رئيساً لجهاز أمن الشيشان

جرى تعيين نجل رئيس الشيشان، رمضان قديروف، آدم قديروف (15 عاماً)، رئيساً لجهاز الأمن، حسبما ذكرت تقارير رسمية في الجمهورية الروسية اليوم.

وقال قائد قوات قديروف أخمات الخاصة، زاميد شالاييف، على تطبيق «تليغرام»، اليوم، إن الشاب يمثل مثالاً ساطعاً لجيله.

ونشر شالاييف صورة له وبجواره آدم قديروف، كما أشاد بالصفات القيادية للشاب مسؤولون آخرون، بينهم وزير الشرطة الوطنية أحمد دوداييف.

وكان رمضان قديروف نفسه في وقت من الأوقات

نائباً لرئيس الأمن لوالده أحمد قديروف الذي اغتيل عام 2004.

وتقلَّد آدم قديروف العديد من الأوسمة، ويحمل لقب «بطل الشيشان».

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