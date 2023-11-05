نتنياهو: لا وقف لإطلاق النار في غزة قبل عودة الرهائن

(MENAFN
- Al-Bayan)
رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة لحين عودة جميع الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها في السابع من أكتوبر، وعددهم أكثر من 240.
وقال نتنياهو للأطقم الجوية والقوات البرية في قاعدة رامون الجوية بجنوب إسرائيل "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة رهائننا. نقول هذا لأعدائنا وأصدقائنا. سنستمر حتى نهزمهم".
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