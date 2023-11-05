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نتنياهو: لا وقف لإطلاق النار في غزة قبل عودة الرهائن

11/5/2023 3:00:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة لحين عودة جميع الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها في السابع من أكتوبر، وعددهم أكثر من 240.

وقال نتنياهو للأطقم الجوية والقوات البرية في قاعدة رامون الجوية بجنوب إسرائيل "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة رهائننا. نقول هذا لأعدائنا وأصدقائنا. سنستمر حتى نهزمهم".


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