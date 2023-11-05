مقتل 4 أفراد من عائلة صحافي بضربة إسرائيلية على لبنان

قُتل أربعة أفراد من عائلة صحافي لبناني بينهم ثلاثة أطفال، اليوم، في ضربة إسرائيلية، فيما كانوا يستقلون سيارة على طريق جنوبي لبنان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

والقتلى الأربعة هم شقيقة الصحافي سمير أيوب، مراسل إحدى الإذاعات المحلية، وأحفادها الثلاثة (14 و12 وعشرة أعوام)، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

واصيب الصحافي الذي كان يقود سيارته، وكان أفراد عائلته يسيرون خلفه في سيارة أخرى.

وصباح اليوم، أصيب أربعة مسعفين في قصف إسرائيلي طاول سيارتي إسعاف تعودان إلى جمعية محلية، وفق ما ذكرت الجمعية والوكالة الوطنية للإعلام.

وفي 13 أكتوبر، قُتل الصحافي في وكالة «رويترز» عصام عبد الله وأصيب ستة صحافيين آخرين، بينهم اثنان من وكالة «فرانس برس»، فيما كانوا يغطون الأحداث الأمنية جنوبي لبنان.

ومنذ السابع من أكتوبر، قُتل 81 شخصاً في الجانب اللبناني، بينهم 59 مقاتلاً من حزب الله و11 مدنياً على الأقل. وقُتل ستة جنود ومدني واحد في الجانب الإسرائيلي، وفق السلطات.

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