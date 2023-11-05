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هل توافق مصر على عودة قطاع غزة إلى إدارتها؟

11/5/2023 3:00:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف مفكر استراتيجي عن أحد السيناريوهات المطروحة حالياً لحل الأزمة المشتعلة في غزة، مشيراً إلى أن ثمة مقترحاً بعودة القطاع إلى الإدارة المصرية.

وأوضح اللواء سمير فرج، في مداخلة هاتفية اليوم مع قناة «صدى البلد»، أنه بعد قيام دولة إسرائيل سنة 1948، كانت غزة تحت السيطرة المصرية حتى يونيو 1967، لافتاً إلى أنه تم تسليمها للسلطة الفلسطينية منذ ذلك التاريخ.

وذكر أن عودة غزة للإدارة المصرية ليست السيناريو الوحيد المطروح، مؤكداً رفض مصر القاطع لذلك المقترح الذي يراه البعض حلاً للحرب المندلعة في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف أن هناك سيناريو آخر وهو عودة غزة لسيطرة السلطة الفلسطينية كما كانت قبل سيطرة «حماس»، مبيناً أنه حل مقبول من جهة مصر في إطار حل الدولتين.

وتابع أن السيناريو الثالث أن تكون غزة تحت سيطرة دولية أمريكية وأوروبية ومصرية، مردفاً أن السيناريو الرابع أن تصبح غزة تحت سيطرة الأمم المتحدة.

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