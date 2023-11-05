إيطاليا تواجه خسائر بمليارات الدولارات بسبب الفيضانات والطقس السيء

تواجه إيطاليا خسائر بمليارات الدولارات بسبب الطقس السيء الذي ضربها هذا العام وتسبب في تضرر مناطق حضرية وتدمير محاصيل زراعية في عدة مناطق.

وتواجه أكبر شركات التأمين بالفعل مطالبات بأكثر من 3 مليارات يورو (2ر3 مليارات دولار) بالتعويض بسبب الفيضانات والأعاصير التي اجتاحت إقليمي فينيتو وإميليا رومانيا في وقت سابق من العام الجاري، وفقا لتحليل نشرته صحيفة "سول 24 اور" اليوم الأحد.

ومن المؤكد أن يرتفع الرقم الإجمالي للتعويضات بعد الأمطار المميتة التي ضربت إقليم توسكانا والمناطق الشمالية في الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وتسبب في أضرار تقدر بالفعل بأكثر من 300 مليون يورو، وفقا لوكالة الحماية المدنية. وقد خصصت حكومة إيطاليا نحو 5 ملايين يورو من المساعدات ووعدت بالمزيد.

وقد أعلنت السلطات في منطقة وسط إيطاليا أن أمطارا غزيرة مصحوبة برياح عاتية ضربت توسكانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، مما أدى إلى إجلاء نحو 1200 شخص.

وقال رئيس منطقة توسكانا، أوجينيو جياني، إن هناك أيضا أكثر من 16 ألف أسرة بدون كهرباء.

وكانت المقاطعات الأكثر تضررا هي براتو وبستويا. وفاض نهر بيسينسيو على ضفتيه مما أسفر عن غرق بعض القرى.

وقال جياني، في منشور عبر فيسبوك، "قد تكون توسكانا قد تضررت، لكننا بدأنا بالفعل في إعادة البناء."

كما ضربت أمطار غزيرة ورياح عاتية مناطق أخرى في شمال ووسط إيطاليا.

وأظهرت مقاطع مصورة أمواجا عالية على طول شاطئ الريفييرا الإيطالية في إقليم ليجوريا، مع ارتفاع منسوب مياه البحر إلى المدن الداخلية التاريخية في بعض المناطق.

وعلى الجانب الآخر من شبه الجزيرة الإيطالية، قامت مدينة البندقية بتشغيل البوابات الخاصة بها التي تعزل بحيرة البندقية وتحمي وسط المدينة من الفيضانات.





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