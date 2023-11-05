في رقم قياسي.. 32 ألف مهاجر يصلون إلى جزر الكناري الإسبانية هذا العام

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت السلطات الإسبانية الأحد إن نحو 32 ألف مهاجر وصلوا إلى جزر الكناري الإسبانية على متن سفن متهالكة من غرب أفريقيا هذا العام، ليتجاوز العدد رقما قياسيا سابقا مسجلا في 2006.
وذكرت السلطات المحلية لرويترز أن 31933 شخصا وصلوا إلى الجزر منذ بداية العام مقارنة مع 31678 في 2006.
وقال خفر السواحل الإسباني إنه تسنى منذ يوم الجمعة إنقاذ 739 شخصا من المحيط الأطلسي قبالة جزيرة إل هييرو أصغر الجزر في الأرخبيل والواقعة أقصى الغرب.
وكان خفر السواحل الإسباني قال أمس السبت إنه عثر على جثتين وإن شخصين آخرين فارقا الحياة في وقت لاحق في المستشفى.
وقال فرناندو كلافيخو رئيس الحكومة المحلية في جزر الكناري إن الأرقام أظهرت نطاق الأزمة الإنسانية التي تواجهها الجزر ودعا إلى مزيد من المساعدات من الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي.
وقالت الحكومة الإسبانية إنها ستوفر مساكن طارئة إضافية لنحو ثلاثة آلاف مهاجر في الثكنات.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN05112023000110011019ID1107375561
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.