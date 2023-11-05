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في رقم قياسي.. 32 ألف مهاجر يصلون إلى جزر الكناري الإسبانية هذا العام

11/5/2023 3:00:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قالت السلطات الإسبانية الأحد إن نحو 32 ألف مهاجر وصلوا إلى جزر الكناري الإسبانية على متن سفن متهالكة من غرب أفريقيا هذا العام، ليتجاوز العدد رقما قياسيا سابقا مسجلا في 2006.

وذكرت السلطات المحلية لرويترز أن 31933 شخصا وصلوا إلى الجزر منذ بداية العام مقارنة مع 31678 في 2006.

وقال خفر السواحل الإسباني إنه تسنى منذ يوم الجمعة إنقاذ 739 شخصا من المحيط الأطلسي قبالة جزيرة إل هييرو أصغر الجزر في الأرخبيل والواقعة أقصى الغرب.

وكان خفر السواحل الإسباني قال أمس السبت إنه عثر على جثتين وإن شخصين آخرين فارقا الحياة في وقت لاحق في المستشفى.

وقال فرناندو كلافيخو رئيس الحكومة المحلية في جزر الكناري إن الأرقام أظهرت نطاق الأزمة الإنسانية التي تواجهها الجزر ودعا إلى مزيد من المساعدات من الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة الإسبانية إنها ستوفر مساكن طارئة إضافية لنحو ثلاثة آلاف مهاجر في الثكنات.

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