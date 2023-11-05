بعد أنباء قصف سيارة أودى بحياة مدنيين..الجيش الإسرائيلي: هجماتنا في لبنان تنفذ بناء على معلومات المخابرات

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري اليوم الأحد إن الجيش يعمل بناء على معلومات المخابرات ويفحص جميع الوقائع في لبنان بدقة، وذلك في معرض رده على سؤال عن أنباء قصف سيارة أودى بحياة مدنيين في جنوب لبنان.
وأضاف في مؤتمر صحفي "فيما يتعلق بلبنان، ننفذ هجماتنا استنادا إلى معلومات المخابرات وسنواصل شن هجمات. هذه هي مهمتنا. سنهاجم كل من يهددنا".
وأردف "ندرس بالطبع جميع الأحداث في لبنان لفهم التفاصيل. هذا ما يمكنني قوله في هذه المرحلة".
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