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بعد أنباء قصف سيارة أودى بحياة مدنيين..الجيش الإسرائيلي: هجماتنا في لبنان تنفذ بناء على معلومات المخابرات

11/5/2023 3:00:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري اليوم الأحد إن الجيش يعمل بناء على معلومات المخابرات ويفحص جميع الوقائع في لبنان بدقة، وذلك في معرض رده على سؤال عن أنباء قصف سيارة أودى بحياة مدنيين في جنوب لبنان.

وأضاف في مؤتمر صحفي "فيما يتعلق بلبنان، ننفذ هجماتنا استنادا إلى معلومات المخابرات وسنواصل شن هجمات. هذه هي مهمتنا. سنهاجم كل من يهددنا".

وأردف "ندرس بالطبع جميع الأحداث في لبنان لفهم التفاصيل. هذا ما يمكنني قوله في هذه المرحلة".

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