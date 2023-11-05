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فيرستابن يتوج بسباق جائزة البرازيل الكبرى لسيارات فورمولا-1

11/5/2023 3:00:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


حرم بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول،
فريق مرسيدس من تحقيق فوزه الثالث على التوالي في سباق جائزة البرازيل الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا - 1.

وتوج فيرستابن، الذي احتفظ مبكرا هذا الموسم بلقب بطل العالم في فئة السائقين للعام الثالث على التوالي، بالسباق البرازيلي الذي جرى اليوم الأحد على مضمار (إنترلاجوس)، ليحقق انتصاره الـ17 هذا الموسم في سباقات الجائزة الكبرى.

وكان فيرستابن قد فاز آخر مرة في البرازيل عام 2019، قبل أن يتوج البريطاني لويس هاميلتون ومواطنه جورج راسل، ثنائي فريق مرسيدس بالنسختين الماضيتين للسباق.

وجاء البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، في المركز الثاني بالسباق، بينما حل الإسباني فيرناندو ألونسو، سائق فريق أستون مارتن، ثالثا.

وانتزع فيرستابن لقبه الثالث على التوالي ببطولة العالم الشهر الماضي، في سباق جائزة قطر الكبرى، في حين ضمن فريقه ريد بول أيضا لقب البطولة في فئة الصانعين، للموسم الثاني تواليا.

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