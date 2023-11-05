الزمالك يقرر توجيه الشكر لأوسوريو ويعرض ثلاثي الفريق للبيع

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك

توجيه الشكر إلى الكولومبي

خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول، ومساعده فريدي هيرناندو ومدحت عبد الهادي المدرب العام، وعرض لاعبيه الثلاثة أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي للبيع.

وقرر مجلس إدارة الزمالك، تعيين معتمد جمال مدرباً عاماً وقائماً بأعمال المدير الفني لحين اختيار جهاز فني جديد.

جاءت هذه القرارات، في بيان رسمي أصدره مجلس ادارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، بعد اجتماعه العاجل الذي عقد مساء اليوم الأحد في مقر النادي .

كما أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك بعد اجتماعه العاجل عرض لاعبيه الثلاثة أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي للبيع، مع إيقافهم لحين التحقيق معهم.



وجاء قرار مجلس إدارة الزمالك بعدما قدم مدير الكرة عبدالواحد السيد مذكرة ضد الثلاثي، بسبب خروجهم من معسكر الفريق الأخير دون إذن.



وجاء بيان مجلس الزمالك، كالتالي: "إعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لأي سبب، وفي ضوء ما ثبت بمذكرة الكابتن عبدالواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول أن اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة، قرر المجلس إيقاف اللاعبين الثلاثة وإحالتهم للتحقيق العاجل، وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، مع عرضهم للبيع".

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