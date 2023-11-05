الأونروا: ارتفاع عدد موظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا في قطاع غزة إلى 79 شخصاً



أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) اليوم الأحد أن عدد موظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا حتى الآن في حرب غزة ارتفع إلى 79ومن بينهم خمسة قتلوا خلال 48 ساعة.

وأضافت أن 24 آخرين على الأقل أصيبوا.

ومثلما هو الحال مع معظم سكان القطاع الساحلي ، نزح أيضا موظفو الأمم المتحدة مع عائلاتهم. وقالت الأونروا إنهم يواصلون العمل بدون كلل لتقديم المساعدات الإنسانية.

ولايزال الوضع الإنسانى مدمرا في القطاع الساحلي المكتظ بالسكان، حيث يعيش حوالي 2.2 مليون شخص . وقد نزح ما يقرب من 1.5 مليون شخص منذ بدء الحرب. ونصفهم يعيشون في حوالي 150 مركزا للأمم المتحدة معظمها مكتظ بصورة تدعو إلى الشعور باليأس .

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