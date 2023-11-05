السعودية وروسيا.. استمرار خفض النفط الطوعي بمليون برميل يومياً في ديسمبر

أكدت

المملكة العربية السعودية وروسيا استمرار الخفض الطوعي للنفط في ديسمبر، حيث إن وزارة الطاقة السعودية تبنت فكرة استمرار الخفض الطوعي للإنتاج بواقع مليون برميل نفط يومياً في ديسمبر.

استمرار الخفض ورد على موقع وزارة الطاقة، على لسان مصدر مسؤول في الوزارة، أكد أن المملكة مستمرة في الخفض الطوعي، البالغ مليون برميل يومياً، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، وتم تمديده لاحقاً حتى نهاية شهر ديسمبر،

وبذلك سيكون إنتاج السعودية من النفط في شهر ديسمبر 2023 ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً.

وأضاف المصدر: إنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر المقبل، للنظر في تمديد الخفض، أو زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.

كما أوضح أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من العام الحالي، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر 2024.

وأكد المصدر أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية، التي تبذلها دول «أوبك+»، بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

من جانبه قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك: إن بلاده ستواصل خفض الإمدادات الطوعي الإضافي 300 ألف برميل يومياً من صادراتها من النفط الخام، والمنتجات البترولية حتى نهاية ديسمبر 2023 مثلما أعلن سابقاً.

ووافقت روسيا على إجراء خفضين منفصلين في إمدادات النفط، إذ قررت في أبريل خفض إنتاج الخام 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية عام 2024، بينما أعلنت في أغسطس أنها ستخفض الصادرات 300 ألف برميل يومياً حتى نهاية 2023.

وأضاف نوفاك: إن روسيا ستدرس الشهر المقبل ما إذا كانت ستزيد حجم تخفيض الصادرات الطوعية أو سترفع الإنتاج.