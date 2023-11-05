Monday, 06 November 2023 01:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السعودية وروسيا.. استمرار خفض النفط الطوعي بمليون برميل يومياً في ديسمبر

11/5/2023 3:00:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت
المملكة العربية السعودية وروسيا استمرار الخفض الطوعي للنفط في ديسمبر، حيث إن وزارة الطاقة السعودية تبنت فكرة استمرار الخفض الطوعي للإنتاج بواقع مليون برميل نفط يومياً في ديسمبر.

استمرار الخفض ورد على موقع وزارة الطاقة، على لسان مصدر مسؤول في الوزارة، أكد أن المملكة مستمرة في الخفض الطوعي، البالغ مليون برميل يومياً، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، وتم تمديده لاحقاً حتى نهاية شهر ديسمبر،

وبذلك سيكون إنتاج السعودية من النفط في شهر ديسمبر 2023 ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً.

وأضاف المصدر: إنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر المقبل، للنظر في تمديد الخفض، أو زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.

كما أوضح أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من العام الحالي، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر 2024.

وأكد المصدر أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية، التي تبذلها دول «أوبك+»، بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

من جانبه قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك: إن بلاده ستواصل خفض الإمدادات الطوعي الإضافي 300 ألف برميل يومياً من صادراتها من النفط الخام، والمنتجات البترولية حتى نهاية ديسمبر 2023 مثلما أعلن سابقاً.

ووافقت روسيا على إجراء خفضين منفصلين في إمدادات النفط، إذ قررت في أبريل خفض إنتاج الخام 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية عام 2024، بينما أعلنت في أغسطس أنها ستخفض الصادرات 300 ألف برميل يومياً حتى نهاية 2023.

وأضاف نوفاك: إن روسيا ستدرس الشهر المقبل ما إذا كانت ستزيد حجم تخفيض الصادرات الطوعية أو سترفع الإنتاج.

MENAFN05112023000110011019ID1107375556

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث