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ارتفاع جماعي لمؤشرات الأسهم الخليجية.. والبورصة المصرية تقفز 2%

11/5/2023 3:00:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أغلق معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع أمس الأحد، بعد أن أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر، مما عزز الآراء بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ربما انتهى من رفع أسعار الفائدة.

وتباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في أكتوبر لأسباب منها إضراب للعاملين في شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في ديترويت.

ومنح قرار البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء ترك أسعار الفائدة دون تغيير وتعليقات رئيسه جيروم باول بعض المستثمرين إشارة بأن زيادات أسعار الفائدة قد انتهت.

وصعد المؤشر السعودي 0.8 بالمئة مدعوماً بارتفاع سهم عملاق النفط أرامكو 0.5 وسهم شركة لومي لتأجير السيارات 1.7 بالمئة.

كما ارتفع المؤشر في قطر 2.9 بالمئة، وهو أكبر مكسب خلال يوم منذ أكتوبر 2022، مع وجود جميع الأسهم تقريباً في المنطقة الإيجابية بما في ذلك سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات الذي قفز 5.5 بالمئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي في مسقط 0.70%، والكويت 1.36%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر اثنين بالمئة بقيادة مكاسب سهم البنك التجاري الدولي الذي صعد 2.1 بالمئة. وأعلن البنك يوم الجمعة أن صافي دخل الربع الثالث بلغ 8.35 مليارات جنيه مصري (270.66 مليون دولار)، بزيادة 89 بالمئة على أساس سنوي.

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