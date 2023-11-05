35 علامة تجارية في معرض «المغامرات والتخييم 2023» بإكسبو الذيد

تشهد فعاليات معرض «المغامرات والتخييم 2023»، الذي ينظمه مركز إكسبو الذيد، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبإشراف من مركز إكسبو الشارقة، حضوراً متميزاً من قبل الشركات الإماراتية المتخصصة في مجالات التخييم وتصنيع معدات وأسلحة الصيد والرحلات البرية والبحرية، والتي تشارك إلى جانب أكثر من 35 شركة ونخبة من العلامات التجارية.

وشكل الحدث الذي تختتم فعالياته مساء اليوم الأحد منصة مهمة لدعم الصناعات المحلية العاملة في مجال التخييم ورحلات السفاري، عبر إتاحة الفرصة للمشاركين لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز نسبة مبيعاتهم ولا سيما في ظل الإقبال الكبير الذي يشهده المعرض من قبل الزوار وهواة التخييم والرحلات، الذين توافدوا للاستفادة من العروض المتميزة على أحدث تقنيات ومستلزمات التخييم وإكسسواراتها ومنتجات رحلات السفاري والرياضات البرية والبحرية ومعدات ولوازم الصيد.

تعزيز الفرص التسويقية

وأكد خالد أحمد البلوشي المدير التنفيذي لشركة الحر الإماراتية لمستلزمات الصيد والرحلات، حرص الشركة على المشاركة سنوياً في هذا الحدث نظراً لدوره في تعزيز الفرص التسويقية للشركة عبر إتاحة المجال لها لعرض أحدث منتجاتها أمام شريحة واسعة من الزوار، ولاسيما في ظل مكانة الحدث الرائدة ونجاحه سنوياً في استقطاب إعداد كبيرة من الزوار، مؤكداً أن الشركة سعت إلى تقديم عروض حصرية لزوار المعرض وتخفيضات وصلت إلى نحو 50% على مجموعة واسعة من مستلزمات الرحلات مثل الخيم وأدوات الطهي والشواء والكراسي.

مشاركة أولى

من جانبه أشار عبدالله علي المدحاني الرئيس التنفيذي لشركة «أمبي 41» الإماراتية المتخصصة في تجهيز سيارات الرحلات، والتي تشارك للمرة الأولى في الحدث، إلى أن نجاح معرض المغامرات والتخييم خلال السنوات الماضية دفعنا للمشاركة هذا العام، مؤكداً أن الشركة حرصت خلال المعرض على تسجيل حضور متميز عبر توفير أحدث منتجاتها وكل مقتنيات الراحة ووسائل الترفيه في الرحلات البرية والتي تتضمن العديد من المنتجات كالثلاجات الكهربائية والخيم الخارجية العالية الجودة والمزودة بألواح من الطاقة الشمسية والمصنوعة من خامة تتناسب مع الأجواء والرحلات البرية.

منصة مهمة

من جهته أكد مصطفى لطفي علي مدير المبيعات في شركة البوادي لبيع لوازم وأدوات الرحلات، أن الشركة تشارك في المعرض منذ نسخته الأولى، بهدف تعزيز تواجدها في مدينة الذيد، إذ يعد الحدث منصة مهمة يتيح للشركة فرصة الوصول إلى شريحة واسعة من الزبائن وتعزيز نسبة مبيعاتها، ولا سيما في ظل استقطابه لإعداد كبير من الزوار وتزامنه مع بدء موسم التخييم والرحلات، مشيراً إلى أن الشركة تحرص سنوياً على الكشف عن أحدث منتجاتها من خلال المعرض بما فيها لوازم الرحلات، والتخييم والأفران والشوايات، والأثاث الخارجي، وغيرها من الأدوات المتعلقة بالبر والصيد.

إقبال جماهيري

ويشهد المعرض على مدار أيامه إقبالاً جماهيرياً لافتاً من الزوار من مختلف إمارات الدولة، الذين جذبتهم الخيارات الواسعة من معدات التخييم ورحلات البر والبحر، حيث أشاد عدد من الزوار بأهمية الحدث ودوره في توفير فرصة ومناسبة سنوية لهم للاستعداد لموسم الرحلات والتخييم، ولاسيما في ظل تنوع المنتجات التي يقدمها الحدث وبأسعار تنافسية وعروض حصرية، فضلاً عن إتاحة الفرصة لهم للتواصل عن قرب مع الشركات المهتمة بكل ما يخص الحياة البرية والتفاعل مع هواة الصيد وهواة الرياضات الصحراوية، ومعرفة آخر مستجدات الرحلات السياحية البرية والبحرية، وأحدث معدات التخييم ورحلات السفاري.